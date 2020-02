Margherita Mazzucco: chi è, età, curiosità di Elena de L’Amica Geniale

Margherita Mazzucco: tutte le informazioni sulla giovanissima attrice che interpreta il ruolo di Elena nella fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Margherita Mazzucco interpreta come per il primo capitolo de L’Amica Geniale il ruolo di Elena. Nella seconda stagione – diretta come sempre da Saverio Costanzo e per la prima volta anche per due episodi da Alice Rohrwacher – intitolata Storia del nuovo cognome, il legame tra lei e Lila subirà dei profondi cambiamenti. Mentre Elena proseguirà brillantemente gli studi fino ad arrivare alla Normale di Pisa, Lila si ritroverà sposata a soli 16 anni con Stefano, un uomo violento che la picchia già il primo giorno di nozze. Il solco tra le due sarà ulteriormente scavato per la presenza di Nino Sarratore, vecchia conoscenza del rione di cui Elena è molto innamorata, ma che invece sembra preferire Lila.

Conosciamo meglio Margherita Mazzucco, l’attrice che interpreta proprio il ruolo di Elena.

Margherita Mazzucco: chi è

In realtà di Margherita Mazzucco non si hanno molte informazioni. Dopo una fase di casting durata più di anno e aver superato moltissimi provini, la giovane nata a Napoli nel 2004 si è aggiudicata il ruolo ambitissimo di una delle protagoniste. Nonostante sia agli esordi, pare che sia molto brava e probabilmente l’attrice sarà il suo lavoro futuro. Sul set ha molto legato con Gaia Girace, che interpreta Lila: le due infatti sono coetanee e si sono trovate bene insieme.

Della sua vita privata non si hanno molte informazioni: a differenza di molte ragazze della sua età, infatti, Margherita non ha un profilo social, né Facebook né Instagram. Di lei si sa solo che è molto legata alla sua famiglia e che per poter lavorare alla serie ha dovuto frequentare la scuola privatamente.

