Gaia Girace, chi è l’attrice che interpreta Lila de L’Amica Geniale

Chi è Gaia Girace, l’attrice che interpreta il ruolo di Lila adolescente nella serie tv “L’amica Geniale”

Gaia Girace è l’attrice che è stata scelta per interpretare il ruolo di Lila adolescente. La sua interpretazione però non finisce qui, visto che interpreta il ruolo di Lila anche nella seconda stagione de L’Amica Geniale, intitolata Storia del Nuovo Cognome. Chi è questa ragazza di appena 15 anni che è riuscita a strappare un ruolo ambitissimo, visto che il casting per le protagoniste è durato quasi un anno?

Chi è Gaia Girace, Lila de “L’Amica Geniale”

Gaia Girace ha 15 anni e viene da Vico Equestre, in provincia di Napoli. Anche Gaia, come dicevamo, prima di riuscire ad ottenere il ruolo di Lila, ha dovuto sostenere moltissimi provini, per la durata di quasi un anno, anche per soddisfare le richieste dell’autrice delle quadrilogia Elena Ferrante. La scrittrice infatti ha voluto che venissero scelti attori non professionisti.

Gaia ha studiato recitazione per circa due anni, crescendo nella scuola di cinema “La Ribalta” di Marianna De Martino. Proprio nella sede napoletana della scuola ha sostenuto il primo provino per la fiction, trasferendosi poi a Roma per il resto del casting. Molto importante per la sua formazione è stato partecipare, ogni settimana, ad alcuni incontri di gruppo con l’attore Francesco Campanile, che ha contribuito a formare le sue conoscenze cinematografiche.

Visualizza questo post su Instagram Quante canzoni serviranno per scordarmi di te?🌪 Asse Londra Un post condiviso da Gaia Girace (@gaiaalwaysonfire) in data: 2 Ott 2019 alle ore 10:39 PDT

La giovane attrice, durante la presentazione della serie, ha detto del suo personaggio Lila Cerullo: “Il mio personaggio è molto complesso. Apparentemente può sembrare forte e anche cattivo, ma in realtà è fragile e insicuro. E io mi sono innamorata proprio di questi aspetti”.

Le riprese hanno visto il coinvolgimento di oltre 150 attori e 5.000 comparse: ai provini avevano partecipato 9mila bambini e 500 adulti, soprattutto dalla Campania. Oltre al regista Saverio Costanzo, hanno partecipato alla sceneggiatura della serie Elena Ferrante, Francesco Piccolo e Laura Paolucci. La fotografia è di Fabio Cianchetti, mentre la produzione è di Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Domenico Procacci. Le riprese della prima stagione sono iniziate nell’ottobre 2017 e si sono concluse nel giugno 2018, tra Napoli, Ischia e Marcianise. Quest’anno oltre a Costanzo, ci sarà dietro la macchina da presa per due episodi anche Alice Rohrwacher per il quarto e il quinto episodio.

Gaia Girace: vita privata

Gaia è molto riservata in merito alla sua vita privata: sul suo profilo @gaiaalwaysonfire la giovane posta le foto della sua vita sul set e non solo. Ci sono anche immagini con amici, ma di fidanzati per il momento non se ne vedono.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]