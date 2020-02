L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome: trama, curiosità, personaggi

L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome: tutte le informazioni sul secondo capitolo della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Finalmente l’attesa è finita. Dopo il successo del primo capitolo “L’amica geniale”, tratto dai romanzi di Elena Ferrante tradotti in tutto il mondo, lunedì 10 febbraio in prima serata su Rai 2 ci sarà la seconda stagione tratta dal libro “Storia del nuovo cognome”. Protagoniste come sempre Lila e Elena interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Vediamo insieme le anticipazioni della serie diretta da Saverio Costanzo e per la prima volta da Alice Rohrwacher, per quel che riguarda il quarto e il quinto episodio.

L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome: anticipazioni

Storia del nuovo cognome, il secondo capitolo della saga de “L’amica geniale” riprende da dove eravamo rimasti alla fine della prima stagione. Lila ed Elena hanno sedici anni: Lila si è appena sposata con Stefano Carracci ma non vuole assumere il cognome del marito. Il matrimonio non va bene, visto che Stefano si rivela un uomo violento: Lila viene infatti picchiata dal marito già durante la prima notte di nozze.

Elena è invece una studentessa modello ma, proprio durante il banchetto di nozze dell’amica, si rende conto di non stare bene né nel rione né fuori. Nel corso di una vacanza a Ischia le due amiche ritrovano Nino Sarratore, diventato nel frattempo studente universitario molto apprezzato. L’incontro apparentemente casuale cambierà per sempre la natura del loro legame, visto che Elena è da sempre innamorata di lui ma il giovane sembra preferire Lila.

Lila diventa un’abile venditrice nell’elegante negozio di scarpe della potente famiglia Solara in centro a Napoli. Mentre inizia a ribellarsi alle violenze del marito, ricompare anche Marcello Solara, un boss del rione che non l’ha che non l’ha mai dimenticata.Elena, invece, continua gli studi ed è così brava da entrare alla Normale di Pisa.

A firmare la nuova serie – otto episodi per quattro prime serate – c’è ancora una volta Saverio Costanzo. Insieme a lui, firmano la sceneggiatura Francesco Piccolo, Laura Paolucci e la stessa Ferrante, autrice della quadrilogia nota in tutto il mondo. Come dicevamo poi, inn questa nuova stagione la regia del quarto e quinto episodio è affidata ad Alice Rohrwacher. “L’amica geniale. Storia del nuovo cognome” è una serie HBO-Rai Fiction, prodotta da Fandango, da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, con HBO Entertainment e in co-produzione con Mowe e Umedia.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]