Paola Di Benedetto non trattiene l’emozione: “Finalmente è arrivato il giorno”

Paola Di Benedetto ha pubblicato un post su Instagram dove ha evidenziato tutta la sua emozione per l’arrivo un giorno importante per lei

La showgirl è apparsa molto emozionata in un post su Instagram che ha pubblicato poco fa. E che annuncia una importante novità artistica che ha voluto condividere con i follower di Instagram. Sul suo profilo ufficiale la trionfatrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ed ex “Madre Natura” in “Ciao Darwin” ha scritto un lungo messaggio che ha comunicato l’uscita del suo primo lavoro editoriale. Si tratta del libro dal titolo “Se ci credi” che da oggi si può acquistare in libreria o anche online. “Finalmente ‘Se ci Credi – Ci vogliono testa e cuore’ da oggi è anche vostro 💘 Lo trovate in libreria e online!

Sono molto orgogliosa perchè tra le sue pagine potete scoprire e conoscere tanto altro di me. Perché ci vogliono Testa e Cuore? Perchè la Testa ci aiuta a prendere scelte razionali, ci fa mantenere un contatto con la realtà, senza mai volare troppo lontano.Il Cuore, invece, non vuol sentire ragioni. Vive di passione, istinto e sentimento. E allora emozioniamoci insieme… Non vedo l’ora di vederlo tra le vostre mani! 💞 Grazie a @summer_mode_ per aver racchiuso questi due aspetti in un piccolo gioiello che da oggi sarà il mio portafortuna per la vita 💝”.

Questo il lungo messaggio della showgirl che sta vivendo un periodo molto felice della sua carriera, che è arrivato dopo il trionfo nel programma condotto da Alfonso Signorini. Una bellissima esperienza per lei che è stata una bella scoperta da parte del pubblico, che ha potuto apprezzarla non solo per la sua bellezza ma anche per le doti umane e caratteriali. La vittoria nel programma le ha spianato la strada anche a livello professionale con tanti impegni, non ultimo la pubblicazione del libro che potrà avere un gran successo considerando la popolarità che Paola Di Benedetto ha raggiunto in questi mesi. Infatti i suoi post su Instagram ricevono sempre migliaia di like e centinaia di commenti da parte dei follower che impazziscono per lei. Non solo per le sue doti fisiche ma anche per la sua simpatia e spontaneità. Anche nell’ultimo post, quello che annuncia l’uscita del suo libro, è stato molto apprezzato dal pubblico che ha voluto complimentarsi con lei, per l’obiettivo importante raggiunto. In una carriera che per lei è cominciata nello storico programma di Paolo Bonolis ma che sta avendo adesso una crescita importante. Tante le aspettative da questo libro che potrebbe risultare tra i più letti considerando come il personaggio sia amato e cliccato sul web. E voi, cosa ne pensate di questo lavoro editoriale della bella e sensuale Paola? Siete curiose di scoprire cosa ha raccontato nel suo libro?