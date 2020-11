Maria Teresa Ruta, nell’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip, ha mostrato un lato di sé inaspettato e ha raccontato un episodio molto drammatico della sua adolescenza. Una rivelazione che ha sconvolto il pubblico e i concorrenti del reality. Ecco cosa è successo.

Maria Teresa Ruta: il racconto dello stupro

Maria Teresa Ruta, concorrente amata dal pubblico del Grande Fratello Vip, nell’ultima puntata in diretta ha mostrato un lato di sé inaspettato e ha voluto raccontare un episodio molto drammatico della sua adolescenza. Una rivelazione che ha sconvolto il pubblico e gli altri concorrenti del reality. Non è stata una settimana semplice per la concorrente, che all’interno della casa ha vissuto momenti di profonda crisi interiore, che l’hanno portata a fare i conti con dei fantasmi del suo passato. Durante uno sfogo avuto a cuore aperto con Tommaso, la Ruta ha raccontato di aver subito uno stupro quando aveva poi 20 anni, un episodio che non aveva mai voluto far emergere e che soprattutto non aveva mai raccontato in televisione.

Le parole di Maria Teresa:”Donne non mollate mai”

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha voluto parlare della questione in modo molto delicato con Maria Teresa Ruta per dare modo di raccontare al pubblico il suo dolore e per mandare in onda un messaggio ben preciso. Così dopo aver mandato il filmato, la Ruta è intervenuta dicendo: “Alfonso io resto sempre col sorriso. Come Rosalinda non ho detto nulla ai miei genitori per non dare loro un dolore, ma ragazze lasciatevi aiutare. Non ho denunciato perchè non ho riconosciuto nessuno, sono stata aggredita alle spalle, ma quello che mi hanno fatto è stato un dolore assoluto. Io non li guardo gli uomini, quando ho raccontato al papà di Guenda quello che mi era successo mi ha detto “se vuoi facciamo un matrimonio bianco”, purchè tu sia felice“. E poi ha fatto un ultimo appello alle donne urlando: “Donne non mollate mai e sappiate che non siamo noi noi quelle sbagliate!”. Grandi applausi in studio e in casa da parte parte del pubblico e dei concorrenti, che sono rimasti senza parole e tutti molto emozionati.