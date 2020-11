Durante l’ultima puntata del GF vip c’è stato un fuori onda particolare: quello che ha detto Patrizia De Blanck ha destato molti sospetti.

Nessuno si aspettava una frase del genere dalla Contessa, ma quello che ha detto Patrizia De Blanck durante un fuori onda della puntata di lunedì 9 novembre del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti a bocca a aperta e potrebbe svelare un’infrazione al regolamento della casa. Vediamo cosa è successo.

Sta facendo molto discutere sui social quello che è successo ieri durante la lunga puntata del Grande Fratello Vip. È stata una puntata ricca di colpi di scena, tra cui la squalifica di Stefano Bettarini dopo soli pochi giorni di permanenza nella casa. La diretta si è svolta tra litigi, pianti e sorprese, tra cui la tanto discussa entrata nella Casa di Alba Parietti per parlare con il figlio Francesco Oppini.

Come di consueto, al termine della puntata è arrivato il momento delle tanto temute nomination, che solo per quel giorno si sarebbero tenute in modo diverso dal solito. Donne che possono nominare solo altre donne e uomini che possono nominare solo altri uomini. Una modalità del tutto inedita per lo svolgimento delle votazioni, ma che ha divertito sia i concorrenti che i telespettatori. È a questo punto che è avvenuto qualcosa che ha lasciato perplessi tutti, e che forse è indice di un’infrazione al regolamento. Una frase della contessa De Blanck è stata sentita fuori onda, e potrebbe costarle caro.

La nomination di Stefania Orlando

La nomination della Contessa già durante la diretta aveva destato qualche sospetto. Patrizia infatti, davanti alle telecamere e ben sapendo di essere filmata, aveva giustificato il suo voto verso Stefania Orlando dicendo che il motivo per cui l’aveva nominata era che aveva già ottenuto tanti voti anche dagli altri, e quindi uno in più non avrebbe cambiato di molto la situazione. Ma come faceva a sapere che le altre concorrenti avrebbero votato Stefania, se la carta si sceglie prima che inizi la fase di votazione? La frase che non è sfuggita ai telespettatori più acuti e nemmeno a Antonella Elia, che spesso è la persona più attenta dalle dinamiche della Casa. L’attrice e conduttrice ha subito preso la parola e ha fatto notare ad Alfonso Signorini la strana frase pronunciata dalla De Blanck, che è però stata giudicata del tutto priva di malizia. Ma è quello che è successo dopo che ha insospettito ancora di più.

La frase pronunciata fuori onda

È stato il fuori onda, una volta finite le nomination, che ha fatto parlare tanto. In un dialogo con la stessa Stefania la contessa le spiega, pensando di non essere sentita: “Io volevo nominare Rosalinda, ho visto che uno, due, tre, quattro voti tutti a te, allora a sto punto…Solo per quello. Però te lo chiesto. Hai visto, avevo due carte…” Patrizia ha spiegato di aver tenuto due carte e di aver scelto solo alla fine quale mostrare. La frase non è passata inosservata, anche perché comporta una violazione del regolamento della casa. In ogni caso Signorini ha chiuso la questione senza indagare troppo ma sono tanti i telespettatori che chiedono delle sanzioni. Come andrà a finire? Non resta che seguire le vicende della Casa per attendere gli ultimi aggiornamenti!

