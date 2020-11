Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente la dama torinese, Gemma Galgani, e quale problema le ha creato il Covid.

Lei è la dama di Torino, che frequenta da anni il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato ultimamente.

Gemma Galgani confessa: “Il Covid mi ha creato questo problema”

Come tutti sappiamo, la bella dama di Torino, frequenta orami da molti anni, lo studio di Maria De Filippi, in cerca d’amore, che ancora non sembra arriva.

Stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani, che sembra stia passando un periodo davvero negativo sia a livello personale che lavorativo.

Gemma, infatti, ha dichiarata, che è da febbraio che non lavora, ovvero da quando è iniziata l’emergenza sanitaria per il Coronavirus..

Nel’ intervista che ha rilasciato al giornale Nuovo, ha dichiarato che come direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino si è trovata senza lavoro e senza disoccupazione.

Il teatro, al momento resterà chiuso fino al 24 di Novembre, come da Decreto dello Stato, e Gemma, avendo un contratto stagionale, da moltissimi anni, sembra che non le spetti nemmeno la disoccupazione.