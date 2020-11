Vediamo insieme che cosa è successo nella tarda serata di ieri, per Massimiliano Morra, che ha avuto un grave incidente nella casa.

Il Grande fratello vip, ormai ci ha abituato a vari colpi di scena, ma ad un incidente così non era mai successo, fortunatamente.

Vediamo insieme che cosa è successo e come stà Massimiliano Morra.

GF Vip: Grave incidente per Massimiliano Morra “E’ uscito l’osso”

Il grande fratello vip, è un programma che va in diretta 24 ore su 24, come ormai sappiamo, ma non potevamo mai pensare che succedesse anche un brutto incidente.

LEGGI ANCHE —-> SELVAGGIA LUCARELLI CRITICA ANGELA DA MONDELLO: “QUESTA ROVA è OSCENA”. POI ATTACCA LA D’URSO

Come sappiamo gli animi sono sempre molto attivi, e tra i vari concorrenti non mancano mai litigi o battibecco in generale.

Ma ieri sera, come dicevamo, è successo qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato, ma partiamo dall’inizio per spiegare meglio tutto.

Tutti gli inquilini erano in salone, dove stavano provando la loro prova settimanale, fino a quando, Massimiliano si fa male al piede con un pezzo di vetro che era rimasto a terra.

LEGGI ANCHE —-> BALLANDO CON LE STELLE: MARIOTTO SVELA IL RETROSCENA: “LORO SONO CONVINTI”

Massimiliano, quindi, mostra la ferita che si è procurato, all’amico Andrea Zelletta che inizia ad urlare le seguenti parole:

“Non guardare, c’è l’osso di fuori”

Immediatamente, Maria Teresa ed Adua intervengono per prestare soccorso all’amico che si è ferito.

Ma in pochissimo tempo arriva, prontamente, il medico della produzione, e tutti gli altri inquilini vengono mandati in giardino.

Massimiliano viene medicato, e dopo poco possono rientrare tutti in salone, dove spiega che non gli sono stati messi i punti, fortunatamente, ma che è meglio se si riposa.

Per fortuna quella che poteva essere una bruttissima avventura si è conclusa nel migliore dei modi.