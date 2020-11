Giulia De Lellis: fortemente criticata “Non ha rispettato le regole, deve pagare “

Giulia De Lellis è al centro di una polemica, il web si è accanito sotto i post della web influencer. L’accusa? non ha rispettato il dpcm

La bellissima Giulia De Lellis, ancora una volta è al centro di polemica, il web l’ha accusata di non aver rispettato le regole del nuovo dpcm firmato qualche giorno fa da Giuseppe Conte.

La web influencer ha dichiarato tramite il suo profilo Instagram che in questi giorni si trova a Milano che è una delle città che è nella zona rossa, ma che tra qualche giorno ritornerà a Roma, il web sentendo questa affermazione è esploso, perchè come dice il nuovo dpcm non è possibile spostarsi da una zona rossa a una altra regione, i followers sentendo queste dichiarazioni si sono subito scagliati contro di lei commentando le sue foto.

Il viaggetto in Franciacorta: il web esplode

Come se non bastasse nel weekend Giulia De Lellis si trovava con il suo nuovo fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, in Franciacorta, è stata lei stessa a pubblicare delle storie in cui si localizzava lì, anche questo evento ha fatto arrabbiare il popolo del web che ha iniziato a commentare a raffica le foto della web inflluencer scrivendogli “Continui a girare come se niente fosse, te ne vai in Franciacorta, che bell’esempio.”

Gli utenti si sono subito accaniti sulla De lellis e l’hanno rimproverata per non aver seguito le regole imposte e essersene fregata non dando l’esempio giusto ai giovani che la seguono, questo ha scatenato una sorta di reazione a catena degli altri utenti che hanno iniziato a bombardarla di critiche.

Giulia De Lellis si difende

Giulia cerca di chiarire immediatamente le sue affermazioni sottolineando di non aver infranto nessun dpcm, cerca di tranquillizzare i followers spiegando che deve tornare assolutamente a Roma per motivi di lavoro perché sta organizzando un nuovo progetto molto importante e che per ogni spostamento che dovrà fare ha una motivazione, l’autocertificazione sarà sempre a portata di mano per eventuali controlli e afferma che non sta facendo nulla di illegale.

La De Lellis manda un messaggio ai suoi seguaci dando dei consigli su come passare questi giorni chiusi in casa e dice “studiate, documentatevi, allenatevi, fate qualcosa per voi stessi” chiede ai suoi followers di vedere il bello anche in questo brutto momento e che non bisogna focalizzarsi sulla parte negativa di questo periodo storico.

La web influencer è riuscita a placare gli animi dei suoi followers dando tutte le motivazioni che l’hanno portata a fare quelle affermazioni, spegnendo definitivamente questa polemica.