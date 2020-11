Coronavirus, Barbara d’Urso in lacrime per il saluto all’amico scomparso: “Così per sempre”

Coronavirus: la conduttrice ha voluto ricordare con un post su Instagram la scomparsa di un amico fraterno. Il post ha commosso il web

La celebre conduttrice era la migliore amica del batterista dei Pooh che è scomparso lo scorso 6 novembre per delle improvvise complicazioni di salute relative anche al contagio del virus. Nel corso di “Domenica Live” insieme a Riccardo Fogli, amico fraterno di Stefano D’Orazio, hanno voluto ricordare la persona, l’uomo e l’artista che mancherà a tutti loro ma anche a milioni di fan. Un gruppo come i Pooh che ha fatto la storia della musica italiana, era molto amato, con i personaggi che lo compongono che hanno fatto sognare con la loro musica intere generazioni. Stefano D’Orazio era forse il componente del gruppo più riservato, quello che più degli altri anche nei momenti d’oro non amava le luci della ribalta. Sia Barbara d’Urso che Riccardo Fogli durante la puntata di Domenica Live erano visibilmente commossi, con la conduttrice napoletana che aveva raccontato di essere stata la testimone di nozze del batterista e di sua moglie Tiziana. Nel corso del programma aveva raccontato che aveva ricevuto delle notizie rassicuranti su un possibile miglioramento delle condizioni di salute del batterista.

Coronavirus che ha colpito ancora, anche nel mondo dello spettacolo con una grave perdita per il mondo della musica. Tanti i messaggi di cordoglio per l’artista scomparso all’età di 72 anni. Nel giorno dei suoi funerali, centinaia di persona si sono date appuntamento in Piazza del Popolo a Roma per dare l’ultimo saluto a Roma. Presenti gli altri componenti della band. Anche Barbara d’Urso poco fa ha voluto ricordare l’amico fraterno con un ultimo post su Instagram. Una foto di qualche anno fa che ritrae i due amici sorridenti e felici. “Il mio ultimo saluto a te💔Così per sempre. #amicifratelli #stefanodorazio”. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha ricevuto tantissimi commenti da parte dei follower che hanno partecipato al dolore della conduttrice.