Vediamo insieme chi è e cosa fa la sorella, meno famosa, di Milly Carlucci, e tutte le informazioni che ci sono su Anna.

La super amata e conosciuta Milly Carlucci, ha una sorella meno famosa che si chiama Anna.

Vediamo insieme qualche informazione in più su di lei.

Milly Carlucci: Vediamo meglio chi è e cosa fa la sorella Anna

Lei è la sorella minore di Milly e Gabriella, stiamo parlando Anna, che sul grande schermo non è mai comparsa molto, ma lavora nel mondo della televisione da moltissimi anni.

Anna è nata ad Udine il 26 maggio del 1961, ed inizia come autrice nel 1984 del programma Novantesimo anno.

Ma quando incontra, Luciano Rispoli inizia a condurre, anche lei qualche programma, che nel giro di pochissimo diventa molto famose.

La sorella minore di Milly Carlucci, inizia anche a fare la regista, oltre che alla sceneggiatrice, in due film, Nessuno mi crede del 1992 e Torta di mele del 1994.

Continua la sua carriera nel mondo dello spettacolo come la più nota delle 3 sorelle, ma, dietro le telecamere, per molti anni ancora.

Scrive anche, insieme a Milly, il libro che si chiama “la vita è un ballo. Ballando siamo tutti stelle”, che ha un grandissimo successo di pubblico.

Anna, lavora insieme alla sorella Milly, al programma Ballando con le stelle, dove ha il ruolo di Social media manager.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 1995 con Giovanni, uno importante industriale farmaceutico.

La bellezza, ovviamente è quella di famiglia, e come accade per le altre sorelle Carlucci, con il passare degli anni, aumenta e non diminuisce affatto.

E voi conoscevate queste informazioni sulla sorella minore di Milly Carlucci, Anna?