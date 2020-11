Michelle Hunziker mostra il suo outfit per All Together Now: “Prima mi devo vestire”

Michelle Hunziker ha mostrato il suo outfit da capogiro prima di andare in onda con la seconda puntata del suo talent show musicale

La conduttrice ha voluto mostrare il suo outfit per la seconda puntata della trasmissione musicale che già è un successo. Come sempre bellissima e simpaticissima l’ex di Eros Ramazzotti riesce sempre a mettersi in mostra non solo per le sue doti fisiche ma anche per quelle caratteriali. La trasmissione che conduce insieme a J-Ax da quest’anno presenta delle novità importanti. Oltre a raccontare delle storie uniche ed emozionanti grazie alla presenza di concorrenti bravi e preparati, ci sono volti nuovi che da questa edizione danno manforte al duo di conduzione. Stiamo parlando di Rita Pavone Francesco Renga ed Anna Tatangelo. Come sempre tante saranno le sorprese, anche grazie alla presenza degli artisti al “Muro” dei cento che riescono a dare sempre contributi importanti sui vari artisti in gara.

Michelle Hunziker è una bravissima conduttrice ma anche un personaggio pubblico molto apprezzato. Infatti i numeri che riesce a collezionare su Instagram la fanno apparire come una vera star del web, che sa come fare per far impazzire i suoi ammiratori. Non solo bellezza e sensualità ed un fisico perfetto, per lei ci sono anche tanta ironia e semplicità, simpatia e voglia di stupire i suoi ammiratori con trovate nuove ed originali. I suoi post, che siano foto o video riescono ad avere un effetto importante sui follower che impazziscono per lei. Cosa che è avvenuta anche pochi minuti prima della seconda puntata, con la conduttrice che si è voluta mostrare nell’outfit per la conduzione di stasera. Il video di pochi secondi l’ha vista apparire prima in abito da camerino, e poi con l’abito della serata, che l’ha resa bellissima ed attraente come sempre. Sotto il video che ha ricevuto un successo importante di like e soprattutto di commenti da parte dei follower impazziti per lei.