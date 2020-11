Uomini e donne, Gabriella: “se io non ricevo non riesco più a dare”

Gabriella, confessa a Gianluca. “Sento che non ti piaccio abbastanza”. E gli comunica la sua decisione, sulla quale non torna indietro. Lui rimane bloccato in studio, ma ormai non c’è più niente da fare

A Uomini e Donne, c’è una paura di non piacere abbastanza. Una paura diffusa tra tanti, che sia o no dentro i piccoli schermi, non importa. Ma che questa volta ha toccato anche il dating show di Maria De Filippi. Questa paura è stata espressa da Gabriella, senza mezzi termini, nei confronti di Gianluca. “Sento che non ti piaccio abbastanza”, ha detto la corteggiatrice. E con queste parole che le sono uscite direttamente dal cuore come una confessione, lei ha comunicato la sua decisione, che è quella di lasciare in via definitiva il programma.

Gianluca invece sembra stare da tutt’altra parte, con la testa ma forse anche con il cuore, chi può dirlo? Lui ha scelto di conoscere più approfonditamente le due nuove arrivate. Parliamo di Dalila e Francesca, con cui il romano si è regalato qualche momento di coccola in esterna. Ma Gabriella non ci sta. E si defila. Lo dice lei stessa a Gianluca in studio. Ma il tronista sembra spiazzato. “Non voglio che tu te ne vada, dice lui, perchè mi piaci, sei quella che mi piace di più delle altre“, è stata la sua dichiarazione. Chissà ‘le altre cosa avranno pensato. La confessione di Gianluca, sempre che di confessione si tratti, non ha convinto Gianni Sperti, per il quale il tronista è troppo costruito.

Ma Gabriella non mostra segni di cambiare idea. La corteggiatrice si sente scoraggiata dal comportamento del tronista. Lui rimane in studio, bloccato, mentre lei, con fierezza e a passo veloce, lascia lo studio del programma. Poco prima aveva detto: “Se io non ricevo non riesco più a dare”. Detto fatto.