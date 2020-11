Antonella Mosetti ha scatenato i suoi follower di Instagram con un video che ha messo in evidenza la sua bellezza e forte sensualità

La showgirl ha pubblicato un post su Instagram che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche, che da sempre fanno impazzire i follower. La bellezza romana sin dai tempi di “Non è la Rai” ha sempre fatto parlare di se, con le sue apparizioni televisive che hanno lasciato spesso i follower sbalorditi di fronte alle sue qualità che non passano inosservate. Nel corso degli anni la showgirl ha esagerato con dei ritocchi estetici che l’hanno portata ad apparire diversa da come era ad inizi carriera. Adesso, con un percorso di recupero della sua naturalezza, che lei stessa ha confermato su Instagram qualche tempo fa, sembra essere ritornata un poco alla sua bellezza originaria. Con i follower felici di fronte al suo splendore, considerando che per quanto riguarda le sue doti fisiche non ci cono mai state discussioni.

Antonella Mosetti protagonista anche del web. Infatti la sua popolarità rimane forte anche su Instagram, con i follower che mostrano in ogni occasione il suo gradimento nei suoi confronti a suon di like e di commenti. Finita nell’occhio di feroci polemiche durante l’estate per delle affermazioni poco felici sul contagio da Coronavirus di Flavio Briatore, scatenò su di lei tante polemiche. Adesso che la situazione è tornata tranquilla, è tornata a far parlare di se solo grazie alla sensualità dei post che pubblica. Che mostrano curve da capogiro che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Nell’ultimo video che ha pubblicato su Instagram ha messo in evidenza le sue qualità, con le immagini che in pochi minuti hanno fatto il classico giro del web e che hanno ottenuto numeri importanti. Il top scuro ed il balletto di pochi secondi hanno mostrato ai follower il décolleté che ha scatenato i suoi ammiratori. E voi, cosa ne pensate dell’ennesimo video bollente della showgirl?