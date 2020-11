Vediamo insieme che cosa è successo ieri a Ballando con le stelle, dove Milly Carlucci si è rivolta in modo particolare a Fabio Canino.

Il programma condotto da Milly Carucci è sempre molto amato e seguito, ma nella serata di ieri è rimasto qualcosa di particolare.

Vediamo meglio insieme cosa ha detto Milly Carlucci.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci si scaglia contro Canino “Lo picchio”

La puntata che è andata in onda ieri sera era la semifinale, di questa particolare edizione del programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle.

Il programma, come sappiamo, ha avuto particolari problemi, di vario tipo, ovvero infezioni da Covid, infortuni particolari, e assenze per malori di ogni genere.

Ma qualcosa di particolare è successo quando si esibita la bravissima, e sempre bellissima, Barbara Bouchet con il suo ballerino Stefano Oradei.

Una volta finita la loro esibizione, uno dei giudici, ovvero Fabio Canino, ha fatto arrabbiare in modo particolare la padrona di casa Milly Carlucci, che ha dichiarato le seguenti parole:

“Ma io lo picchio: metti qua la mano!”

Il motivo di questa particolare frase detta da Milly Carlucci è stato il seguente, ovvero Fabio Canino aveva dichiarato “E’ un’uscita pazzesca di scena”.

Non riuscendo a capire per quale motivo, si è scagliata contro Fabio Canino, ma poi tutto si è risolto, ovviamente per il meglio ed i due si sono capiti.

E voi avete seguito la puntata di ieri sera del programma campione d’incassi Ballando con le stelle giunto alla sua quindicesima edizione?