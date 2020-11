Manuela Arcuri rompe il silenzio: ospite a Verissimo nella puntata di sabato 14 novembre, ha confessato cosa c’è stato realmente con Gabriel Garko. Intervistata da Silvia Toffanin, l’attrice ha raccontato i dettagli della sua storia con Garko rivelando retroscena clamorosi.

Manuela Arcuri a Verissimo: la sua storia con Gabriel Garko

“Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo – ha dichiarato l’attrice nel salotto di Verissimo – Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

Ha poi aggiunto che non si sarebbe mai aspettata un coming out da parte del suo ex fidanzato, basandosi proprio sulle sensazioni emotive e fisiche provate in quel periodo. L’attrice ha quindi ammesso: “Non mi ha mai detto nulla, c’erano delle voci, avevo forse dei dubbi, ma non ho mai avuto certezze. Con me non si è mai aperto e forse ha sempre mantenuto una maschera fingendosi eterosessuale. Immagino quanto abbia sofferto, nascondersi sempre non dev’essere stato facile e mi dispiace tantissimo“