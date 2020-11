Temptation Island, Speranza ed i rapporti con Alberto: “Non potrò negarglielo mai”

Temptation Island: una delle protagoniste della trasmissione ai microfoni di Radio Radio ha fatto chiarezza sui suoi rapporti con Alberto

La coppia è stata tra le più chiacchierate del web, con tanti colpi di scena che hanno lasciato senza parole i fan. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi è stato molto seguito anche in questa edizione, per le storie dei personaggi in gara, ma soprattutto per le vicende della coppia napoletana. Speranza ed Alberto sono entrati in gioco con una situazione che non era idilliaca, poi lui è sembrato preso da Nunzia, la tentatrice che ha messo a nudo tutte le sue incertezze nei confronti della sua fidanzata. In un momento sono cadute tutte le certezze della coppia, i dieci anni trascorsi insieme. Alberto durante le settimane in gioco sembrava convinto della sua decisione, così come Speranza che aveva deciso già durante il programma di uscire da single. Ma ha sempre dichiarato che l’amore per Alberto non si poteva cancellare così all’improvviso. Intanto sono usciti da separati dal programma di Alessia Marcuzzi.

Temptation Island ha regalato tante emozioni, soprattutto nella storia di Speranza ed Alberto che sembrava essere arrivata al capolinea. Ma una volta usciti dal programma come è andata a finire veramente tra di loro? Le dichiarazioni che entrambi hanno fatto dall’uscita del programma sembravano andare nella direzione di una rottura. Ma in una recente intervista della giovane Speranza Capasso a Radio Radio hanno lasciato intendere che ci potrebbe essere uno spiraglio nella loro relazione. In diretta radiofonica la giovane di Brusciano (provincia di Napoli) ha dichiarato che lei non potrà “mai negare la possibilità di venire a casa sua ad Alberto” visto che hanno un cane insieme. Lei intanto ha lasciato la porta aperta al suo ex, anche per capire se il suo riavvicinamento sia sincero o meno. “Vedremo se in futuro ci potranno essere le possibilità di un ritorno insieme” ha poi dichiarato. E voi, cosa ne pensate? Fa bene Speranza a concedere una seconda chances ad Alberto?