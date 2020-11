Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Samuel Peron a poche ore dalla diretta di queste sera del programma Ballando con le stelle.

Il programma condotto da Milly Carlucci è davvero molto amato e seguito, ma in queste ultime ore, Samuel Peron ha rivelato qualcosa di particolare.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato.

Ballando con le stelle: Samuel Peron rivela qualcosa di inaspettato su Elisa Isoardi

Il programma, sempre molto seguito, condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, quest’anno ha avuto un quantitativo enorme di problemi per i suoi partecipanti.

Uno dei suoi maestri più noti, Samuel Peron, ad esempio è dovuto stare fermo per molte settimane, perché risultato positivo al Covid 19, anche se non aveva, fortunatamente, molti sintomi.

Ma, come lui stesso ha ammesso, non ha mai smesso di seguire il programma Ballando, e proprio per questo motivo, nelle ultime ore ha espresso un suo giudizio personale.

Samuel ha infatti dichiarato quanto segue, su un’altra concorrete, ovvero Elisa Isoardi:

“Secondo me ci sarà una grossa sorpresa. Penso che a trionfare saranno Elisa Isoardi e Raimondo Todaro”

Una dichiarazione davvero particolare, dato che al momento, la coppia è fuori gara, perché si è ritirata dal gioco, e provano a rientrare questa sera con il ripescaggio.

Durante l’intervista che ha rilasciato al giornale Vero Tv, ha dichiarato anche che secondo lui, non avendo fatto l’intero percorso non sarebbe giusto nei confronti degli altri concorrenti.

Staremo a vedere che cosa succederà nella puntata di questa sera, e se effettivamente la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro rientreranno in gara.

Secondo voi la dichiarazione di Samuel Peron potrebbe coincidere con quello che accadrà a Ballando con le stelle? Chi è la vostra coppia preferita?