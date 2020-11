Eliana Michelazzo torna a parlare della sua ex amica, Selvaggia Roma, non contenta per il suo ingresso al Gf Vip si sfoga su Instagram lanciando pesanti frecciatine contro di lei, mette in allerta i concorrenti della casa più spiata d’Italia

Eliana Michelazzo è tornata a parlare della sua ex amica, Selvaggia Roma, entrata ieri sera nella casa del Gf Vip, ha subito smosso gli animi dei concorrenti avendo un confronto diretto con Elisabetta Gregoraci e con Pierpaolo Pretelli.

Selvaggia Roma ha dichiarato di aver avuto un flirt con Pretelli e di essere molto legata a lui sentimentalmente, per questo ha voluto affrontare Elisabetta, per Selvaggia la showgirl avrebbe usato e fatto soffrire Pierpaolo solo per continuare il suo percorso all’interno del programma, ieri sera hanno avuto un confronto per risolvere la questione.

Ma a creare caos sul web, sarebbe stata ancora una volta, Eliana Michelazzo, la web influencer non ha gradito l’entrata di Selvaggia nella casa del Grande Fratello Vip, e per questo motivo l’ha criticata fortemente su Instagram, inizialmente prendendola in giro sul suo mancato ingresso nel programma per il Covid e ora le voluto dedicare una canzone, con un messaggio tutt’altro che carino.

Eliana Michelazzo su Selvaggia Roma: “mettete i lucchetti è una zo***la del cuore”

Quindi la Michelazzo ha voluto togliersi ancora qualche sassolino nella scarpa, dedicandole una canzone non proprio elegante ha voluto, senza peli sulla lingua, darle della poco di buono.

Eliana ha pubblicato sul suo profilo Instagram moltissime storie in cui attacca l’ex amica, ma quello che scioccato tutti è stata la canzone che le dedicato e ha detto “Fate attenzione ragazzi! Ho messo la canzone di riferimento ‘la zoc**la del cuore’”.

Non contenta ha pubblicato un video dove accusa Selvaggia Roma di essere una persona che ruba, ha mandato un messaggio ai concorrenti avvertendoli di chiudere i loro armadi con i lucchetti perché Selvaggi avrebbe il vizio di rubare “Volevo avvertire tutti i concorrenti del Grande Fratello che avranno questa stupenda entrata di questa grande ‘z****la del cuore’. State attenti e mettete i lucchetti nei vostri armadi perché purtroppo lei ha il vizietto di andare a rubare”.

Durante la puntata in prima serata del Gf Vip di ieri sera, Eliana ha rincarato la dose attaccando ancora Selvaggia sui social, questa volta in compagnia di Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, dandole della falsa e che i due non sono mai stati intimi, secondo la Michelazzo, si sarebbe inventata tutto pur di entrare nella casa del grande fratello.

Tra le due sicuramente non potrà rinascere un’amicizia dopo i duri attacchi di Eliana Michelazzo, vedremo se nelle prossime puntate Alfonso riferirà a Selvaggia di quanto accaduto fuori dal programma, non ci resta che aspettare.

