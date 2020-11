Tutti i concorrenti del Gf Vip in sciopero si tolgono i microfoni, è in corso una ribellione contro la produzione, ma le motivazioni sono scioccanti, ecco cos’è successo.

Ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip, è accaduta una cosa bizzarra, come sempre la produzione del Gf Vip ha voluto fare un regalo ai concorrenti, organizzando la solita festa a base di cibo e alcol, ma questa volta qualcosa è andato storto tanto da provocare una ribellione all’interno dalla casa.

Vi chiedere cosa sia successo di così tanto grave da far nascere una protesta? ebbene gli inquilini hanno inscenato uno sciopero dei microfoni perché la produzione non ha dato abbastanza alcolici ai concorrenti.

Gf Vip: i concorrenti minacciano la produzione con uno sciopero dei microfoni

Come sappiamo queste feste organizzate dalla produzione di norma hanno sempre molto cibo e tanto alcol, questa volta i concorrenti hanno notato un numero minore di bottiglie e per questo motivo è nato il caos in casa, i ragazzi hanno iniziato a urlare alla produzione di volere altro vino minacciandoli di togliersi il microfono se non avessero appoggiato la richiesta.

Il primo a dare l’idea della protesta, non poteva che essere Tommaso Zorzi il quale ha detto”facciamo lo sciopero dei microfoni, spegniamo tutti i microfoni finchè non ci danno dell’altro vino“, ovviamente tutti hanno concordato con entusiasmo appoggiando lo sciopero di Zorzi e dandogli i microfoni uno ad uno.

L’esclamazione che non poteva mancare è stata quella di Giulia Salemi con un “adoro“, ma ha anche aggiunto che sicuramente la produzione del Gf Vip non avrebbe preso bene questa protesta e li avrebbe puniti, tutti i concorrenti tra risatine e umorismo hanno pensato che loro punizione sarebbe stata quella di finire tutti in nomination.

Tommaso che fa lo sciopero dei microfoni e li ritira a tutti perché non gli danno il vino ⚰️

QUI SIAMO AD ALTRI LIVELLI, MI INCHINO #GFVIP pic.twitter.com/ykEeaUPmbn — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) November 12, 2020

Zorzi ha contato i microfoni per assicurarsi che tutti avessero partecipato allo sciopero, i concorrenti hanno preso con entusiamo questa protesta, anche Maria Teresa Ruta che ha espresso in confessionale di voler più alcol, come si vede dal video qui sotto le voci dei concorrenti sono sparite e si sente solo sottofondo la voce di Maria Teresa.

Lo sciopero dei microfoni per il mancato vino (Maria Teresa in confessionale in sottofondo)#GFVIP pic.twitter.com/VeA6PgdLMi — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 12, 2020

La produzione dopo aver ascoltato la richiesta dei vipponi, ha concesso a loro altro vino, infatti subito dopo tutti felici e contenti hanno rimesso il microfono.

Vedremo se stasera Alfonso Signorini punirà i concorrenti per questa protesta insolita.

