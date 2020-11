Come tutti sappiamo Stefano Bettarini è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, ma vediamo insieme che cosa ha dichiarato la sorella.

Lui è stato uno degli ultimi concorrenti a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello, stiamo parlando di Stefano Bettarini.

Vediamo meglio insieme che cosa è stato dichiarato nelle ultime ore, su di lui dalla sorella.

GF VIP: Stefano Bettarini rientra nella casa? Cosa ha dichiarato la sorella

L’avventura nella casa del GF Vip, per Stefano Bettarini è durata davvero pochissimo, anche se prima d’entrare ha dovuto attendere varie settimane.

LEGGI ANCHE —-> GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE: IL GESTO SPIAZZANTE ALL’EX FIDANZATO

Stefano è rimasto nella casa solamente per 3 giorni, perché poi è stato squalificato per aver bestemmiato.

Il suo percorso era iniziato in salita, perché la prima volta, quando stava per entrare, un’altra concorrente è stata riscontrata positiva al Covid, e di conseguenza non è entrato ma ha fatto nuovamente, la quarantena.

Quando poi è riuscito ad entrare, come prima cosa ha avuto un chiarimento con una sua ex fiamma, ovvero Dayane Mello.

LEGGI ANCHE —-> STEFANIA ORLANDO PARLA DELLA SUA DEPRESSIONE: “ERA LA MIA UNICA AMICA”

Ma torniamo a quello che è accaduto, nell’ultima puntata, andata in onda lunedì del Grande Fratello, che ha preso questa importante decisione su Stefano Bettarini.

Una decisione, che come possiamo leggere, per la sorella Simona, non è stata affatto giusta, ma cerchiamo di capire meglio insieme.

Simona, ha infatti deciso di fare un appello, tramite i Social, per chiedere la riammissione nel programma di Stefano.

Ha continuato dichiarando, che anche se è rimasto per pochissimo tempo, ha potato allegria nella casa, leggerezza e sincerità.

Spera, che gli autori, ripensandoci con calma, lo possano riammettere ed offrirgli, quindi una seconda possibilità.

E voi cosa ne pensate di questa richiesta fatta dalla sorella di Stefano Bettarini, Simona? Siete d’accordo oppure no?