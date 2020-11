Giulia De Lellis sconvolge il web, dopo la squalifica di 4 anni dalla MotoGp dell’ex fidanzato, Andrea Iannone, la web influencer lascia tutti senza parole con un gesto inaspettato

Giulia De Lillis ha spiazzato tutti ancora una volta, vi starete chiedendo, cosa avrà fatto di nuovo? la bella Influencer avrebbe commentato il post di Andrea Iannone in cui scriveva di essere amareggiato per quanto era successo, cioè per la squalifica di ben 4 anni dalla MotoGP, è risultato positivo ai test antidoping.

Iannone si sfoga su Instagram

Il pilota rischierebbe la carriera per questa sospensione, infatti nel post su instagram scrive :”Oggi ho subito la più grande ingiustizia che potessi ricevere.

Mi hanno strappato il cuore separandomi dal mio grande amore.

Le motivazioni sono prive di senso logico e con dati di fatto sbagliati. Per questo ci sarà luogo e tempo opportuni…perché di certo non mi arrendo.

Sapevo di affrontare i poteri forti, ma speravo.

Speravo nell’onestà intellettuale e nell’affermazione della giustizia.

In questo momento soffro come di più non potrei.

Ma chi ha cercato di distruggere la mia vita, presto capirà quanta forza ho dentro il cuore.

La forza dell’innocenza e soprattutto…la coscienza pulita. Una sentenza può modificare gli eventi ma non l’uomo.“

Iannone quindi pensa di essere stato punito ingiustificatamente, e conferma che sicuramente questa storia non finisce qui, molto probabilmente vorrà far valere la sua ragione in sedi più opportune, aggiunge che in questo momento sta passando un brutto momento tanto da dichiarare di soffrire molto per questa situazione, sapeva di dover affrontare persone potenti ma sperava che con il suo ricorso e le sue argomentazioni avrebbero capito di essersi sbagliati, ma non è andata così, infatti la sua condanna di sospensione è passata da 18 mesi a 4 anni di squalifica.

Giulia De Lellis: il gesto inaspettato

Giulia De Lellis, dopo aver letto queste parole, ha voluto mandare un messaggio di conforto all ex fidanzato, scrivendogli “i buoni vincono sempre e tu lo sai” ha anche messo un cuoricino e ha aggiunto che prima o poi riuscirà a far vedere quanto realmente vale, e lo sprona a non arrendersi di fronte a questo momento di sconforto.

Il pubblico vedendo il suo commento ha iniziato a bombardarla di mi piace infatti in poche ore ha ricevuto più di 2000 mi piace e risposte in cui le dicono di essere una grande donna per quello che ha fatto.

Giulia de Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati ormai da circa un anno, ma a quanto pare i due sarebbero rimasti in buoni rapporti, si erano fidanzati nel 2019 e dopo poco tempo sono subito andanti a convivere nell’appartamento del pilota a Lugano.

I due si sono lasciati improvvisamente senza dare molte spiegazioni, si è solo capito che non erano fatti per stare insieme, c’è anche chi ipotizzato che Giulia lo abbia usato per fare ingelosire Andrea D’amante, infatti dopo la loro rottura Giulia de Lellis si è rimessa insieme ad Andrea, Iannone non aveva inizialmente commentato l’accaduto ma quando Andrea e Giulia si sono lasciati per l’ ennesima volta ha lanciato una frecciatina all’ex fidanzata scrivendo “Ho imparato dal mio errore e ho capito che quella era una scelta sbagliata” .

Ma comunque finita una storia d’amore può rimanere l’affetto per l’altra persona, come molto probabilmente è successo a Giulia de Lellis, che nei confronti di Iannone ha manifestato una grande stima tanto da pubblicare il commento davanti a di tutti.

Non sappiamo se a Iannone abbia fatto piacere o no l’incoraggiamento dell’ex fidanzata, per il momento non ha commentato pubblicamente ma magari le ha scritto in privato.

Tantissime persone hanno incoraggiato il pilota a non abbattersi tra questi anche suoi colleghi della MotoGP come Max Biaggi e anche personaggi famosi come Guè Pequeno e Francesco Monte ma non sono mancati i commenti da parte della famiglia di Giulia de Lellis tra cui suo fratello Peppe, che ha lasciato un cuoricino all’eX cognato con il quale condivide la passione per le moto.

Dopo questa brutta notizia è arrivata un’indiscrezione sulla presunta entrata di Andrea Iannone nella casa del grande fratello Vip, vedremo nelle prossime puntate se accetterà o no questa proposta.

