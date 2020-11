Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo oltre 50 giorni di isolamento, gli animi si sono scaldati e così è scattato un bacio passionale e inaspettato tra due concorrenti del reality. Ecco i dettagli

Nella casa del Grande Fratello Vip, dopo oltre 50 giorni di isolamento, gli animi si sono scaldati e così è scattato un bacio passionale e inaspettato tra due concorrenti del reality. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli inquilini hanno deciso di passare il tempo facendo qualcosa di diverso dal solito. Così hanno pensato di mettersi alla prova con “Obbligo o verità”, famoso gioco che tutti hanno provato almeno una volta da ragazzi. Posizionati tutti in cerchio sui tappeti e sui divani del salotto, i ragazzi si sono messi alla prova con il gioco in cui dovevano scegliere se rispondere a una domanda pungente oppure bere una bevanda inventata e preparata da Zorzi, a base di cipolla. Tra i pegni, però, anche la classica prova del bacio: così girando una bottiglia il fato ha selezionato Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

Il bacio bollente tra Giulia e Tommaso

Dopo essere stati selezionati dal destino, tra Giulia e Tommaso scatta un bacio appassionato della durata di trenta secondi. Lo stesso influencer resta basito dicendo: “Giulia ha messo la lingua…“. Un bacio super bollente che i due amici si sono scambiati davanti agli altri inquilini della casa. I due gieffini, come raccontato dai diretti interessati, infatti sono molto amici, nonostante diverse incomprensioni avute fuori dalla casa nell’ultimo periodo. Ma una volta che Giulia è entrata nel reality, hanno messo da parte i rancori e hanno deciso di godersi questa esperienza insieme. Per questo, l’influencer italo-persiana ha accettato subito di buon grado la sfida e ha baciato Tommaso in modo molto provocante. I Vip hanno osservato la scena, riservando alla coppia applausi e battute ironiche.

Visualizza questo post su Instagram Bacio bacio bacio 💋 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 11 Nov 2020 alle ore 11:48 PST

LEGGI ANCHE–> TOMMASO ZORZI LA CONFESSIONE CHE NON TI ASPETTI

GF Vip: Tommaso Zorzi abbandonò Giulia Salemi in aeroporto

Tommaso e Giulia sono molto amici ma per qualche tempo, i due si sono allontanati per diversi screzi. Proprio poche ore fa, in giardino insieme agli altri concorrenti, hanno deciso di raccontarne un aneddoto risalente a circa 6 anni fa. Sembra, infatti, che Tommaso abbia lasciato Giulia da sola all’aeroporto di Londra. “Mi hai lasciata in aeroporto e tu stavi dormendo dopo che hai fatto serata!” ha ricordato Giulia a Tommaso, che ha poi risposto ridendo: “Però ti ho mandato l’autista”. Sarà stato questo il motivo dell’allentamento?