Non è stato un bel ritorno alla vita reale quello di Matilde Brandi. Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip la bionda subrette è tornata a casa dove sta affrontando un’importante crisi coniugale con il compagno Marco Costantini.

La coppia che non si è mai sposata è legata da ben 17 anni e ha due figlie gemelle Sofia e Aurora. La Brandi assicura che Marco è un ottimo padre che non ha mai fatto mancare attenzioni e amore alle loro figlie ma nonostante questo il rapporto tra loro naviga in cattive acque da più di un anno. Non è servita la lontananza dovuta alla partecipazione di Matilde al reality, anzi la bella showgirl ha sempre ammesso che la sua presenza al GF Vip è stata motivo di scontro e tensioni familiari. Marco infatti era decisamente contrario alla presenza di Matilde all’interno della casa. Non è passato inosservato ai telespettatori che in più di un mese di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, solo le figlie della ballerina siano comparse in un video per dare conforto alla mamma. Marco infatti non ha mai voluto comunicare con la Brandi per tutta la durata dell’esperienza al GF Vip della compagna.

Matilde racconta che il compagno Marco non sarebbe stato d’accoro alla sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini per tutelarla la loro famiglia e soprattutto l’immagine della showgirl. Secondo Marco un reality di quel tipo può far uscire anche il lato peggiore di una persona. In realtà Matilde ha dimostrato di essere una persona equilibrata, punto di riferimento per quasi tutti gli abitanti della casa. Solo in poche occasioni la showgirl ha perso la pazienza guadagnandosi il soprannome di “bambola assassina”.

Sul suo rapporto Matilde Brandi lamenta il fatto che il compagno sia troppo spesso freddo e distaccato negandole affetto, bacie e abbracci. Non è chiaro se la situazione possa essere recuperata noi ci auguriamo di si. In ogni caso la Brandi fa sapere che le sue bambine continueranno a vivere con lei nella loro casa romana.