Il famoso maghetto di Harry Potter, Rupert Grint aveva recitato nei panni di Ron Weasley, oggi è approdato per la prima volta su Instagram per presentare a tutti la nuova arrivata

Rupert Grint, famoso soprattutto per aver interpretato Ron Weasley in Harry Potter, è approdato oggi finalmente su Instagram, il maghetto infatti non aveva nessun social attivo, forse mantenere la privacy.

Ebbene anche il piccolo mago è cresciuto ed è diventato un uomo, infatti il grande amico di Harry Potter è diventato papà, ha voluto utilizzare proprio Instagram per comunicarlo a tutti i suoi fan, la notizia della paternità risalirebbe a maggio ma oggi l’ha ufficializzato pubblicamente presentando la piccola Wednesday, ha voluto chiamare la figlia con un nome della settimana, mercoledì, non ha ancora spiegato il perché ma in molti hanno pensato che Rupert abbia voluto fare un omaggio alla piccola protagonista della famiglia Addams che si chiama proprio così.

Nella foto Rupert abbraccia affettuosamente la piccola Wednesday, è il frutto dell’amore ottenuto con la sua compagna Georgia Groome, anche lei attrice, i due sono fidanzati dal 2011 e sarebbero diventati genitori a maggio, i due erano stati paparazzi in giro con la piccola figlioletta, quindi non era un segreto il fatto che avessero avuto una figlia, volevano solo tenerla lontana dai riflettori.

Doppio debutto per Rupert Grint

Rupert in un solo giorno ha fatto due passi importanti, ha aperto un profilo instagram e ha annunciato a tutti di essere diventato padre, insomma una giornata importante per il giovane attore.

Il debutto sui social è stato così: “Hey Instagram.. si sono in ritardo di 10 anni, ma eccomi qui, Grint è su Instagram, presento a tutti Wednesday G.Grint, state attenti“, Rupert ha voluto dare ad amici e ai fan questa notizia con queste parole, ovviamente il post si è subito riempito di like e messaggi, il suo profilo ha già raggiunto 2,3 milioni di followers, anche uno dei suoi più acerrimi nemici Tom Felton o meglio conosciuto come Draco Malfoy gli ha scritto “Benvenuto Weasley, era ora, tanto amore per Wednesday”.

