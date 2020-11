MasterChef 2020, sale l’attesa da parte degli spettatori per il cooking show più seguito. Tutto quello che c’è da sapere su date e novità

Parliamo di uno dei programmi più seguiti e che nella scorsa edizione ha regalato tantissime emozioni sino alla finale vinta dal veneto Antonio Lorenzon. La nona edizione ha visto delle novità con l’introduzione del grembiule grigio che non porta all’eliminazione diretta ma ad una prova in più da sostenere per arrivare alla salvezza. Quest’anno quali saranno le novità che i giudici vorranno introdurre? Diciamo subito che ad oggi non si hanno delle notizie certe sull’inizio del cooking show a causa anche dell’emergenza Coronavirus che sta imperversando anche in Italia. La produzione Sky è a lavoro per garantire in questo periodo di pandemia tutte le misure di sicurezza possibili per concorrenti giudici e tutto il personale tecnico. Un lavoro meticoloso e puntiglioso che chiederà tempo ulteriore. Probabilmente ci saranno dei tempi lunghi. In passato il programma andava in onda a fine anno, nel mese di dicembre, solitamente dopo la conclusione di X-Factor.

Quest’anno probabilmente si andrà oltre, e l’edizione 2020 potrebbe invece essere trasmessa anche ad inizio 2021. Staremo a vedere, anche se sulla pagina Instagram del programma non ci sono grosse novità da segnalare. Nei giorni scorsi si è pubblicizzata la nuova edizione del programma di uno dei giudici di MasterChef 2020. Si tratta di Antonino Cannavacciuolo, che in attesa del cooking show più amato dagli italiani si diletta con la sua “Antonino Chef Academy” che già ha visto andare in onda le prime puntate. Un programma che somiglia tanto a MasterChef ma che si differenzia per la presenza dei ‘maestri’ della cucina’ che assegnano dei compiti giornalieri agli allievi come se fossero realmente in una scuola o accademia della cucina. Tutti ovviamente a lezione del ‘maestro’ Cannavacciuolo, che ben si presta al ruolo di severo insegnante dell’arte della cucina.

Impossibile quindi fare delle previsioni adesso su MasterChef 2020ò Ci potrebbero essere intanto delle novità per quel che riguarda i giudici. Confermatissima la presenza di Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in dubbio rimane la presenza di chef Bruno Barbieri che in recenti interviste ha confermato la sua voglia di cambiare, e gli impegni lavorativi abbastanza serrati con la crisi Coronavirus lo spingono a non sapere se rimanere nel programma. Staremo a vedere se lo chef famoso rimarrà nella squadra o se ci sarà un volto nuovo. Intanto continuano le selezioni via web dei possibili candidati, con il lavoro da seguire che resta importante. Nelle prossime settimane ne sapremo di sicuro di più, con la produzione Sky che a dicembre sicuramente darà delle anticipazioni su quelli che saranno i programmi per la messa in onda di un programma che a causa dell’emergenza Coronavirus presenterà di sicuro delle misure di sicurezza importanti.