Continua la battaglia in tribunale e fuori, tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Questa volta però sembrerebbe esserci un armistizio in vista e la famiglia potrebbe festeggiare il Natale insieme nella casa della Jolie a Los Angeles. La rottura con Nicole Poturalsky potrebbe avere riavvicinato la coppia separata dal 2016.

Un incontro segreto a casa di Angelina Jolie torna a far sognare i fan che dal 2016, anno della rottura tra la coppia d’oro di Hollywood, spera di rivedere insieme due tra gli attori più affascinanti del mondo. Il divo, anche in vista del Natale che vorrebbe trascorrere coi sei figli, Maddox, 18 anni, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 e i gemelli Knox e Vivienne, 11, desidera riappacificarsi con l’ex moglie.

Una guerra nata proprio per l’affidamento dei 6 figli, 3 naturali e 3 adottivi, per i quali Brad Pitt lotta in tribunale da oltre 3 anni. L’attore vorrebbe ottenere l’assegnamento congiunto al 50 percento dei ragazzi ma Angelina sembra avere esigenze totalmente diverse pretendendo l’affidamento esclusivo.

Per ora l’affidamento rimane alla madre ma un fatto riportato da un testimone potrebbe segnare la svolta. Nei giorni scorsi, come rivela il Sun, Brad Pitt è stato visto entrare e uscire dalla sontuosa villa a Los Angeles dove Angelina vive con i sei figli. L’attore avrebbe trascorso un paio d’ore nell’abitazione per poi uscire dalla porta sul retro, generalmente non utilizzata da Pitt.

Secondo una fonte vicina alla famiglia, Brad sarebbe stanco di tutta la guerra giudiziaria con Angelina. L’attore vorrebbe infatti risolvere più questioni possibili fuori dall’aula di tribunale e l’inaspettata visita a casa di Angelina sarebbe dovuta proprio ad un possibile riavvicinamento tra i due, almeno per amore dei figli.

I rapporti tra gli ex coniugi la scorsa primavera, durante il lockdown, sembravano migliorati, tanto che l’attrice permetteva ai ragazzi di dividersi tra la propria casa a quella del padre. La situazione però dalla scorsa estate è di nuovo peggiorata: i due hanno ricominciato a litigare, sempre per i figli, sia in privato che in tribunale. Il vero motivo secondo i bene informati potrebbe essere la gelosia della Jolie per la nuova relazione dell’ex marito con la modella russa Nicole Poturalski. Brad ha infatti portato in vacanza la nuova fidanzata nel castello di famiglia in Francia dove si era sposato con Angelina, oltretutto negli stessi giorni di quello che sarebbe stato il loro sesto anniversario di matrimonio. Ma lo scorso ottobre dopo pochi mesi di relazione la storia tra Pitt e Poturalski è finita. E per l’ex coppia d’oro di Hollywood si profila una nuova tregua.