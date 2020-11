Giulia Provvedi scatena il web: “Qualcuno mi troverà eccessiva, io mi trovo incantevole”

Giulia Provvedi ha scatenato i follower con degli scatti senza veli che hanno messo in evidenza la sua bellezza ed estrema sensualità

La showgirl e sorella di Silvia ha fatto impazzire i suoi ammiratori con un post pubblicato su Instagram che è stato un successo clamoroso per lei. La bionda cantante e showgirl ha da sempre avuto un grande seguito sui social, e insieme alla sorella Silvia formano il suo “Le Donatella”, seguitissime anche su Instagram. C’è da dire che le due sorelle non hanno vissuto momenti particolarmente felici a livello sentimentale. Giulia sembra aver rotto definitivamente con il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, con le sue recenti dichiarazioni che hanno confermato l’indiscrezione che era stata lanciata qualche settimana fa. Non si conoscono i particolari della rottura, ma diciamo che la fine della storia è arrivata in un momento altrettanto complicato per la sorella Silvia.

Giulia Provvedi è stata molto vicina alla sorella Silvia, che da qualche mese è diventata mamma della piccola Nicole. Ma la gioia della mamma è stata mitigata pochi giorni dopo il parto dall’arresto del compagno Giorgio De Stefano, con le pesanti accuse di affiliazione criminale che hanno fatto il giro del web. Le due sorelle, dopo questi episodi spiacevoli, hanno pensato al bene della piccola Nicole, stringendosi in un amore sviscerato per la piccola e dandosi coraggio per le disavventure d’amore che hanno avuto entrambe. Ma allo stesso tempo hanno anche continuato a divertirsi ed a tenere compagnia ai follower di Instagram con dei post anche esilaranti che spesso hanno fatto il giro del web. Tanti video ma anche scatti che hanno lasciato a bocca aperta i follower, che hanno continuato ad apprezzare la loro forma fisica, oltre che la loro bellezza e sensualità. Soprattutto Giulia ha spesso fatto perdere la testa ai suoi ammiratori, cosa che le è riuscita anche negli scatti che ha pubblicizzato sulla pagina de Le Donatella. Il commento ironico della bella Giulia è stato: “I perbenisti mi troveranno eccessiva , io mi trovo incantevole.. ma quanto sono sexy?😂🌟”. Cosa ne pensate?