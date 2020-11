La famosa conduttrice Alessia Marcuzzi oggi compie 48 anni, per festeggiare posta una foto su Instagram, dimostra la sua età?

Alessia Marcuzzi, famosa conduttrice televisiva, oggi compie 48 anni, per celebrare il suo compleanno ha deciso di farsi qualche scatto fotografico, bellissima e slanciatissima ha attirato l’attenzione dei suoi fan che increduli hanno iniziato a commentare la sua foto.

Alessia ha posato davanti alla sua telecamere a testa in giù, facendo una verticale, il pubblico ha iniziato a bombardarla di like sul post e ad apprezzare il fisico scultoreo e le sue lunghissime gambe.

La Marcuzzi con addosso solo un body bianco in meno di 5 ore ha raggiunto migliaia di mi piace e più di 2000 commenti di complementi, il pubblico continua a insistere sul fatto che la bellissima presentatrice non sembra affatto dimostrare i suoi anni, proprio per questo vorrebbero tutti sapere quali sono i suoi segreti per mantenersi così giovane e tonica.

L’abbiamo vista proprio ieri sera in tutta la bellezza alle Iene, ma come tutti sanno Alessia oltre a essere meravigliosa è anche molto intelligente e ha un forte senso dell’ironia tanto da saperei prendere anche in giro.

Ieri sera dopo la puntata in prima serata delle Iene ad attenderla in albergo una bella torta di compleanno con tanto di candelina, tutta per lei da parte del famoso hotel di Milano Principe di Savoia. Oggi però tornata di corsa a Roma per poter festeggiare insieme a tutta la sua famiglia.

Lo scatto super sexy di Alessia Marcuzzi

Visualizza questo post su Instagram 48 🤸‍♂️ #birthdaygirl Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:22 PST

La Marcuzzi come unica didascalia sotto la foto ha scritto “48″, ovviamente i commenti da parte delle colleghe non si sono fatti attendere, “48 anni e non sentirli” commenta Federica Fontana così come Sandra Milo sotto la foto “non averli e non sentirli, gioia amore e serenità felicità successo e salute e chi ne ha più ne metta che la vita ti sorrida sempre” anche Levante le scrive “ma come 48 ti sei sbagliata sono 38” pure Katia Follesa ci teneva a augurare buon compleanno all’amica scrivendole “auguri super figa“.

Oltre messaggi di apprezzamento ci sono tantissimi commenti che le augurano un buon compleanno e anche persone felici di vederla in forza dopo la notizia passata del tampone positivo al coronavirus, sembrerebbe guarita del tutto.

Facciamo gli auguri anche noi ad Alessia Marcuzzi e le auguriamo un felice compleanno con tutta la sua famiglia.

