Barbara d’Urso, la critica dei follower: “Hai meno rughe adesso che a vent’anni”

Barbara d’Urso ha pubblicato una foto su Instagram che ha mostrato le sue qualità fisiche che sono state messe in discussione dai follower

La conduttrice ha pubblicato una foto su Instagram che ha scatenato l’ira dei follower. Nell’ultimo periodo tante le critiche per lei da parte di tanti suoi detrattori che non apprezzano il suo modo di fare televisione ma nemmeno quello di porsi sui social. Ci sarebbe tanto da dire sulla questione dei suoi programmi televisivi che vengono etichettati in tanti modi. Si andrebbe ad intaccare i gusti soggettivi delle persone, per questo motivo possiamo appellarci alla libertà di qualsiasi persona di scegliere cosa vedere e cosa no. Decidendo di volta in volta se puntare sui programmi della conduttrice napoletana o su altro. Con la televisione, così come nella vita, si è liberi di scegliere, e per questo ci sembrano davvero becere le polemiche e le offese che vengono rivolte alla conduttrice su Instagram.

Barbara d’Urso continua a fare ascolti record nelle sue trasmissioni Mediaset. Eppure per i follower di Instagram, per gran parte di questi, si tratterebbe di televisione trash e di programmi diseducativi. Ma intanto i numeri ci sono e sono evidenti. La seconda critica forte che la conduttrice sta ricevendo in queste settimane è quella relativa al suo aspetto fisico, che a 63 anni la fa apparire come una delle donne più sensuali in giro. Per tanti follower questo non è vero, perché secondo loro sia nelle foto di Instagram che nelle apparizioni televisive il suo volto sarebbe ‘ritoccato’ da trucco e filtri di vario tipo. Per questo motivo sotto i suoi follower ci sono spesso accuse irripetibili, offese che spesso provengono anche da altre donne e che sembrano eccessive e fuori luogo. Cosa che è successa anche nell’ultimo post che ha pubblicato. Anche se ci sono stati anche commenti di approvazione nei suoi confronti e qualcun altro ironico ed accettabile: “Hai meno righe adesso che a vent’anni” ha scritto un follower. Voi cosa ne pensate della sua bellezza ma anche di tutte queste polemiche?