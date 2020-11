A pochi giorni dal 73esimo anniversario di nozze tra la regina Elisabetta II e Filippo D’Edimburgo arrivano pesanti indiscrezioni sul loro lungo matrimonio.

Un durevole percorso quello dei due reali, che però non sembra essere sempre stato tutto rose e fiori. Anzi, a causa dei presunti e continui tradimenti del marito, la regina sarebbe stata sul punto di chiedere il divorzio in più di 63 occasioni. Un numero di volte decisamente considerevole, che facendo due calcoli risulta essere quasi una volta all’anno. Non esistono testimoni che vogliano confermare la presenza delle amanti attribuite al principe Filippo ma il documentario La Grande Storia, andato in onda pochi giorni fa sulla Rai sembra non avere dubbi. Secondo i ben informati quello della Regina è stato di certo un matrimonio non combinato ma mosso da un vero sentimento, non è bastato però per garantire ad Elisabetta una vita coniugale senza le scappatelle del marito.

Secondo la biografia reale, scritta da Sarah Bradford, il primo tradimento di Filippo risalirebbe al 1948, durante i primi anni di matrimonio, quando Elisabetta era incinta del primogenito Carlo, l’amante in quel caso sarebbe stata l’attrice e cantante inglese Pat Kirkood. Negli anni si sono susseguite diverse indiscrezioni sulle relazioni del principe, tra le sue presunte conquiste anche l’attriceAnna Massey, la scrittrice Daphne Du Maurier e la contessa di Westmoreland.

Secondo il documentario la casa reale è sempre fortunatamente scampata allo scandalo ma la regina sarebbe stata a conoscenza delle scappatelle del marito e per più di 63 volte sarebbe stata sull’orlo di rompere il matrimonio.

Elisabetta però alla fine non è ami arrivata realmente a chiedere il divorzio, per la sovrana infatti è stato più importante non provocare scandali all’interno della Royal Family a patto che il marito fosse stato fedele, se non a lei, almeno al suo ruolo e soprattutto alla corona. Cosa che il consorte ha sempre fatto non perdendosi mai un evento ufficiale, escluse alcune circostanze per problemi di salute, rimanendo sempre al fianco della regina e rispettando i suoi doveri. Il principe dal canto suoi ha sempre descritto la moglie come una persona dalla immensa tolleranza, una caratteristica che i maligni attribuiscono proprio alla capacità della regina di ignorare i tradimenti del marito. Quale che sia la verità, il re e la regina d’Inghilterra stanno per festeggiare 73 anni di matrimonio. Una vita insieme, praticamente.

