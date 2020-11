I due attori, Beppe Fiorello e Luca Argentero, hanno avuto una discussione su Twitter per motivi legati alle loro fiction, scopriamo i motivi della lite

Nelle scorse ore ci sarebbe stato uno scontro su Twitter tra due volti nella Tv italiana, Beppe Fiorello e Luca Argentero, il botta e risposta tra i due attori non è passato inosservato al pubblico, che ha cercato di intervenire per placare gli animi.

Sia Fiorello che Argentero in questo periodo stanno avendo un enorme successo grazie alle loro serie televisive, per questo stanno ricevendo molti riscontri positivi dal pubblico che si sta affezionando alle storie delle due fiction, molto diverse tra loro.

Luca Argentero durante il lockdown ha fatto appassionare il pubblico italiano grazie alla serie televisiva DOC-Nelle tue mani, ambientata in un ospedale tratta di storie tra medici in corsia, Argentero interpreta proprio il medico protagonista nei panni di Andrea Fanti, dopo il grande successo della prima stagione hanno deciso di prolungarla lanciando anche la seconda parte della serie, apprezzata dal pubblico come la prima.

Mandata contemporaneamente con la fiction di Argentero, Beppe Fiorello protagonista, nella serie della Rai Orologi del diavolo, interpreta Marco Merani e racconta la storia difficile di un uomo che passa dall’essere una persona comune a un infiltrato di un organizzazione criminale di narcotrafficanti, anche Fiorello ha riscontrato un enorme successo facendo appassionare il pubblico tenendolo incollato allo schermo.

Frecciatine tra Beppe e Fiorello e Luca Argentero

Beppe Fiorello vedendo l’enorme successo della fiction ha voluto pubblicare su twitter un articolo di giornale che fa apprezzamenti suo nuovo ruolo nella serie televisiva e aggiunge un messaggio per ringraziare il pubblico “ringrazio il pubblico che sta amando Gli orologi del diavolo” la descrive come una serie coraggiosa che non ha utilizzato i classici modelli narrativi rassicuranti, aggiunge di aver sempre lavorato in questo modo perché non gli piacciono le cose facili.

A corredo di queste parole, Beppe ha pubblicato la foto dell’articolo con alcune parti sottolineate, ed è stato questo che ha causato lo scontro tra i due attori, perchè Fiorello avrebbe evidenziato delle parole che ad Argentero non sono piaciute affatto: si fa riferimento alla serie di Beppe Fiorello che ha avuto successo nonostante l’assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia, tutti elementi presenti nella fiction di Argentero.

Gli utenti leggendo le parole di Beppe hanno insinuato fossero una frecciatina a Luca Argentero, infatti anche lui ha pensato la stessa cosa tanto da commentare il post lanciando a sua volta una provocazione, aprendo le danze a uno scontro infuocato di botta e risposta sotto forma di tweet.

Luca ha commentato “che strano Tweet” e un utente vedendo il commento di Argentero capendo la situazione ha cercato di smorzare gli animi dicendo “magari è un caso” Fiorello vedendo i commenti ha dato ragione a quest’ultimo dicendo “esattamente” a sua volta Luca Argentero ha commentato di nuovo “ma come? ci sono altre serie in onda con medici e infermieri? o hai sottolineato in rosso per puro caso?”, ecco i twitter qui sotto:

🤔 che strano tweet… — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) November 11, 2020

Esattamente così e ti ringrazio! — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) November 11, 2020

Ma come? Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri? O è sottolineato in rosso per puro caso?😂😂😂 — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) November 11, 2020

Ovviamente il pubblico ha inondato il post di commenti chi sostiene Beppe Fiorello dandogli ragioni e chi sta dalla parte di Luca Argentero dicendo che Fiorello è solo invidioso, per il momento i due hanno smesso di litigare, vedremo se ci saranno altri tweet interessanti.

