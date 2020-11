Continuano i reali screzi tra i duchi del Sussex e la Royal Family inglese. Il secondo genito di Diana e Carlo è sempre più distante dalla sua famiglia d’origine non solo fisicamente, con il suo trasferimento negli States, ma anche secondo i ben informati, dai pensieri della Regina Elisabetta.

L’ultimo scontro tra i due sarebbe avvenuto pochi giorni fa durante la celebrazione del Remembrance Day, il giorno di commemorazione per la fine della Prima Guerra Mondiale e altre guerre. La giornata per tradizione viene celebrata da tutta la Famiglia Reale riunita nel rispetto delle vittime, inoltre i reali posando le corone di fiori e concludono la giornata con un discorso alla nazione.

Harry per la prima volta non ha voluto essere presente agli eventi ufficiali in Inghilterra ma avrebbe chiesto a Buckingham Palace di far recapitare una corona di fiori anche a nome suo e della moglie. La risposta è stato un deciso rifiuto che non è per niente piaciuto all’ex principino e alla consorte Megan Markle. Il real rifiuto, sembrerebbe esser stato giustificato dal fatto che la coppia sia ufficialmente esonerata da tutti i diritti e doveri reali. La decisione della Famiglia però sembra aver fortemente contrariato il Duca che prima di ritirarsi in a Los Angeles ha trascorso 10 anni nell’esercito.

Di tutta risposta i due hanno deciso di celebrare la giornata a modo loro e si sono recati al Cimitero Nazionale di Los Angeles nelle stesse ore in cui i parenti blasonati si incontravano a Londra. Non è passato però inosservato che per la loro visita al cimitero, i Duchi abbiano ingaggiato Lee Morgan, famoso fotografo americano. Una scelta che ha fatto molto discutere visto che la celebrazione ai caduti in guerra dovrebbe essere un momento di commemorazione privata. Meghan e Harry sono stati protagonisti di un vero e proprio servizio fotografico pubblicato da centinaia di magazine internazionali. La coppia è stata immortalata elegantissima mentre deponeva una corona di fiori commemorativa con indosso la spilla con il tradizionale papavero rosso. La decisione della coppia di trasformare un’occasione privatissima per onorare i caduti di guerra in un evento mondano da condividere sui giornali, ha scatenato molta indignazione sia nel Regno Unito che in tutto il resto del mondo.