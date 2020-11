Selvaggia Roma tra poche ore entrerà nella casa del Gf Vip, ma è già pronta a fare guerra a una coinquilina della casa, Elisabetta Gregoraci

Selvaggia Roma non vede l’ora di varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip, il suo ingresso era previsto per alcune settimane fa ma la produzione ha dovuto bloccare la sua momentanea partecipazione nel reality perché era risultata positiva al tampone per il Covid.

Ormai da più di una settimana ha comunicato su instagram di essere negativa al coronavirus e che quindi si sente pronta per entrare nel programma, il suo tampone positivo aveva posticipato l’entrata anche di altri due concorrenti, Stefano Bettraini e Giulia Salemi, ma i due sono entrati ormai fa qualche giorno fa, purtroppo per Bettarini l’esperienza nel programma è durata poco, perchè dopo due giorni è stato squalificato per aver bestemmiato.

Selvaggia dopo la notizia dell’uscita di Stefano, come si suol dire, ha voluto mettere il dito nella piaga, prendendolo in giro su Instagram ha scritto “Stefano Bettarini: 21 giorni di isolamento e 3 di reality CREPO”

Dopo aver ironizzato su Bettarini, Selvaggia Roma non ha perso tempo a commentare gli altri gieffini, concentrandosi maggiormente su una concorrente, con cui sembrerebbe avere qualche questione in sospeso, si tratta di Elisabetta Gregoraci.

Leggi anche->GF VIP: Stefano Bettarini rientra nella casa? La dichiarazione della sorella

Selvaggia Roma e frecciatine alla rivale in amore, Elisabetta Gregoraci

Selvaggia Roma, nonostante non si ancora entrata nella casa, sembrerebbe avere già una nemica tra i concorrenti del programma, si tratta di Elisabetta Gregoraci, infatti qualche giorno fa la Roma avrebbe dichiarato il suo interesse per Pierpaolo Pretelli, che da diverso tempo si trova coinvolto in un flirt con Elisabetta, tra i due sembrerebbe esserci una amicizia speciale, ma per molti utenti la show girl starebbe usando Pretelli per avere il consenso del pubblico, perchè in realtà la Gregoraci sarebbe impegnata sentimentalmente fuori dalla casa.

Selvaggia Roma sarebbe della stessa idea del pubblico, non le piace l’atteggiamento di Elisabetta nei confronti di Pierpaolo, perchè è convinta che fuori abbia un fidanzato e che quindi che stia utilizzando l’ex velino per stare più a lungo all’interno del programma.

Nelle scorse ore Selvaggia non ha nascosto questo pensiero ai suoi followers, infatti si è divertita ha postare frecciatine sul suo profilo instagram rivolte proprio all’atteggiamento ambiguo di Elisabetta Gregoraci, le storie pubblicate sono tutt’altro che carine, infatti la Roma avrebbe ripostato delle foto di Stefano Coletti, presunto fidanzato della Gregoraci, con in braccio un cane e accanto a questa foto avrebbe messo l’immagine con Elisabetta a cavalcioni su Pierpaolo, come per comprare la showgirl a una cane.

Selvaggia non abbastanza soddisfatta ha pubblicato un’altra storia aggiungendo un ulteriore frecciatina alla sua rivale “Ricapitolando, mano sul cuoricino… persona “importante” fuori, però intanto testa Pierpaolo al galoppo“.

La Roma ancora non è entrata nel programma ma già promette colpi di scena, vedremo se Alfonso Signorini comunicherà, dopo il suo ingresso, alla Gregoraci di questi attacchi espliciti, scopriremo stasera se tra le due scoppieranno scintille.

Leggi anche->Matilde Brandi, rottura in vista con il compagno: “Tra noi non funziona”