Gossip Girl sta tornando: un nuovo reboot arriverà nel 2021 per gli amanti della serie tv caratterizzata da moda, amore e intrighi giovanili. Nuovo cast, nuove storie e nuovi look caratterizzeranno la serie tv. Ecco i dettagli.

“Sono Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan”.

Gossip Girl sta tornando: un nuovo reboot arriverà nel 2021 per tutti gli appassionati della serie tv giovanile che ha tenuto numerosi telespettatori incollati allo schermo per ben 6 stagioni. Caratterizzata da moda, amore e intrighi giovanili, un nuovo cast con nuove storie e nuovi look è pronto per rimettere insieme i fan delle vite dei giovani e viziati newyorchesi residenti nell’Upper East Side. Da qualche giorno infatti sono state rese pubbliche sui social le prime foto del reebot. Le registrazioni della serie sono a buon punto anche se procedono a rilento a causa delle restrizioni dovute al coronavirus. Tra le poche immagini che sono state diffuse in rete, quella che ha subito catturato l’attenzione è stata quella dove i giovani nuovi protagonisti di Gossip Girl sono seduti sulle famose scale del MET, abitudine dei vecchi protagonisti.

LEGGI ANCHE–> GOSSIP GIRL, IL VIDEO

Ancora non c’è una data d’uscita ben precisa: la serie farà parte del nuovo HBO Max servizio streaming, che dovrebbe essere lanciato a fine 2020. Visto il successo della serie precedente, le aspettative sono alte. Molti fan però sognano di poter ritrovare in qualche episodio anche i protagonisti che hanno reso celebre le serie tv, ma per adesso non è chiaro se gli attori precedenti torneranno nel “reboot”. A fare da sfondo invece anche stavolta ci sarà tanta moda, tanto gossip, tanti pettegolezzi, amori e incomprensioni, tutto ambientato sotto i grattacieli dell’Upper East Side di New York. Nel nuovo reebot il pubblico troverà grandi personalità come Eli Brown, Zion Moreno, Jordan Alexander, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Savannah Lee Smith e Thomas Doherty.

Ma i nuovi protagonisti saranno all’altezza di Blair Waldorf, Serena van der Woodson, Chuck Bass, Dan Humphrey, Nate Archibald? Per ora il pubblico non vede l’ora di vedere la prima puntata, in cui gli autori hanno assicurato gli stessi temi della versione precedente, solo in chiave più moderna e attuale.