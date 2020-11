Vediamo insieme chi sarà uno degli ospiti da Mara Venier, a Domenica in, che non ti aspetti di vedere, e chi altro ci sarà.

Il programma condotto dalla super amata Zia Mara, ovvero Domenica In, è sempre molto amato e seguito.

Questa volta è stato svelato un ospite che ci sarà in puntata, vediamo meglio insieme di chi si tratta.

Domenica In: lui è l’ospite che non ti aspetti di vedere da Mara Venier

Quella che andrà in onda, questa domenica, del programma condotto da Mara Venier, sarà sicuramente una puntata scoppiettante e super intensa.

Perché tra i vari ospiti del programma ci sarà chi non ti aspetti di vedere, perché non si trova in Italia.

Stiamo parlando di Tiziano Ferro, che vivendo a Los Angeles, ovviamente non potrà essere in studio fisicamente, e per questo motivo sarà in collegamento.

Quella con Tiziano, dovrebbe essere una bella intervista a cuore aperto, dove parlerà del documentario uscito sulla sua vita su Amazon, che si chiama semplicemente Ferro.

Ma tra i vari ospiti, come viene anticipato, ci sarà anche il campione sportivo Sinisa Mihajlovic che parlerà della sua vita, a tutto tondo, quindi sia per quanto riguarda la carriera che per la malattia, ovvero la leucemia che lo ha colpito.

Per il momento, non si conoscono gli altri ospiti di questa puntata che si preannuncia, sicuramente di successo, come la scorsa settimana.

Per quanto riguarda, poi, gli aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus, ci sarà il Professor Matteo Bassetti.

Recentemente, ha spiegato che non sono i malati ma il panico e la paura di finire intubati, a creare problemi alla nostra sanità.

E voi cosa ne pensate, intanto, di questi due primi ospiti che sono stati annunciati? Vi immaginavate di trovare Tiziano Ferro a Domenica in?