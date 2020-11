Vediamo insieme chi gli ha fatto questa dolcissima dedica, a Can Yaman, ovvero chi è la donna della sua vita.

Lui è un attore bellissimo, che ha visto crescere la sua fama, grazie alla soap opera DayDremers, stiamo parlando ovviamente di Can Yaman.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore.

Can Yaman: arriva la dolcissima dedica dalla donna della sua vita

Lui è un ragazzo bellissimo e molto amato dal pubblico, che durante questa estate ha visto crescere in modo esponenziale la sua notorietà, grazie alla soap opera Day dremers.

Il programma turco, doveva andare in onda solamente nel periodo estivo, ma dato il grandissimo consenso da parte del pubblico a casa, sta ancora andando in onda, per due volte alla settimana, con le nuove puntate.

Can Yaman, ha davvero rapito il cuore di moltissime telespettatrici, che aspettano con ansia di vederlo in televisione.

Recentemente, ha anche rilasciato una bella intervista nel programma condotto da Silvia Toffanini, Verissimo, dove parlava un perfetto italiano, perché ha proprio frequentato una scuola italiana in Turchia.

Ma vediamo insieme chi ha fatto una dolcissima dedica a Can Yaman, nel giorno del suo compleanno, che è stato l’ 8 di Novembre.

Can, ha spento solamente 31 candeline, e la frase è arrivata dall’unica donna della sua vita, ovvero la mamma, che le ha scritto:

“Sei il mio gioiello piu prezioso dal momento in cui sei nato. Mi hai dato la vita figliolo. Che tu possa vivere in salute e felicità e bellezza come quella del tuo cuore. Buon compleanno Can. La tua mamma”.

Una frase che ha commosso tutto il mondo del web, e per il momento sembra essere lei l’unica donna al suo fianco.

E voi avete seguito la soap opera, e la seguite ancora Daydreamers, oppure no? Vi piace Can Yaman come modello e attore?