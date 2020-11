Dopo il video uscito sul web della presunta Bestemmia di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini lo difende “è impossibile prega prima di dormire”

Tutti sul web si stanno facendo la stessa domanda, Stefano Bettarini ha bestemmiato veramente? e se si avrà lo stesso trattamento di Denis Dosio?

Il concorrente rischierebbe la squalifica dopo nemmeno 72 ore dal suo ingresso nella casa, ma in sua difesa interviene a Mattino cinque la fidanzata Nicoletta Larini.

Bettarini durante una chiacchierata con i nuovi coinquilini si sarebbe fatto sfuggire un imprecazione e come se non bastasse per rimediare al danno avrebbe cercato di coprire la bestemmia con delle parole simili dicendo”marosca, maroschina, maroschella“.

Scopriremo nella puntata di Stasera se anche lui la farà franca come Paolo Brosio, perdonato perchè la sua imprecazione è stata considerata un intercalare, atteggiamento che ha dato molto fastidio a Denis Dosio che per aver bestemmiato è stato squalificato immediatamente, come è successo in tutte le predenti edizioni, infatti tutti si chiedono perché abbiano usato due pesi e due misure differenti.

Nicoletta difende Stefano: “è molto credente”

Anche sul web in molti stanno commentando quanto accaduto nella casa, per molti utenti non ci sono dubbi e dovrebbe essere immediatamente squalificato invece altri, una piccola minoranza, affermano che Bettarini si sia fermato prima, a metà frase, per poi camuffare la frase con parole simili, per altri ancora è semplicemente un intercalare toscano.

A prendere immediatamente le difese del Betta è accorsa la sua fidanzata, Nicoletta Larini a Mattino Cinque ha dichiarato “è impossibile io lo conosco bene Stefano, non ha mai e dico mai detto una bestemmia in vita sua” e aggiunge che in realtà Bettarini è uomo molto credente, “ogni sera prima di andare a letto dice la preghiera.”

Infine anche lei per giustificarlo utilizza la scusa dell’intercalare toscano, e conferma che sicuramente non voleva offendere nessuno.

Non ci resta che aspettare la puntata di questa sera per scoprire se la produzione prenderà un provvedimento disciplinare verso Stefano Bettarini facendolo uscire dal gioco o se farà finta di nulla come è successo con Paolo Brosio, se fosse così chissà come la prenderà Denis Dosio?