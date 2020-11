Vediamo insieme l’incredibile trasformazione di Antonino dopo la vincita di Amici ad oggi, è completamente un’altra persona.

Lui è stato tra i primi a vincere il programma alla ricerca di nuovi talenti di Maria De Filippi, ovvero Amici.

Stiamo parlando di Antonino, ma vediamo meglio insieme cosa è successo dopo.

Amici: Antonio è irriconoscibile da quando ha vinto il programma ad oggi

Il programma condotto da Maria De Filippi, va in onda da moltissimi anni, e stiamo parlando di Amici.

Nel corso del tempo, alcuni personaggi hanno subito una vera e propria trasformazione, tanto che spesso si fatica a riconoscerli.

Questo è accaduto anche con il vincitore della quarta edizione, ovvero Antonino Spadaccino.

Il ragazzo, per la sua bellissima voce, ha vinto l’edizione del programma, ed è stato uno dei concorrenti maggiormente apprezzati.

Antonino, dopo la vincita del programma, ha continuato a cantare per molti anni ed a esibirsi, ma dal 2016 non ha più pubblicato inediti.

Ma, insieme all’amico Pierdavide Carone, anche lui a partecipato al programma Amici, hanno continuato ad esibirsi con concerti live.

Nel corso degli anni, poi, Antonino ha anche deciso di rivelarsi e fare coming out, per liberarsi il cuore, di quello che portava dentro.

Ma quello che colpisce maggiormente è la sua incredibile trasformazione fisica, nel corso degli anni ha perso i chili che aveva in eccesso ed è diventato un bellissimo ragazzo, in splendida forma, come possiamo vedere dalla fotografia.

E voi vi ricordavate di Antonino quando ha partecipato al programma Amici? Cosa ne pensate della sua trasformazione fisica?