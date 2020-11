Flora Canto dice la sua su che cosa sia veramente successo tra Enrico Brignano e Paolo Bonolis ai funerali di Proietti. E aggiunge: “Non scherzate sui funerali e Covid”.

È dovuta intervenire con una storia Instagram per fare chiarezza Flora Canto, compagna di Enrico Brignano e amica di Paolo Bonolis. Negli ultimi giorni infatti si è vociferato molto a proposito dell’episodio che aveva coinvolto tutti e tre durante il funerale di Gigi Proietti a Roma. Sembrava, secondo i filmati e le fotografie di quel giorno, che la moglie di Brignano avesse allontanato Bonolis dal marito per paura del contagio da Covid. Ma sembra che non sia andata veramente così. Ecco come ha reagito Flora.

Il funerale e il momento dell’incontro tra i tre

La cerimonia funebre per dare l’ultimo saluto a Gigi Proietti si è svolta a Roma il 5 novembre, in una piazza del Popolo che non era ghermita di gente solo a causa delle restrizioni anti-contagio per il coronavirus. Il funerale infatti è stato riservato unicamente ad una piccola cerchia di parenti e amici stretti. In compenso, le esequie sono state trasmesse in diretta sulla rete nazionale.

Ma ad esserci fisicamente erano, tra gli altri, Paolo Bonolis ed Enrico Brignano (che ha commosso tutti con il suo discorso per “Giggi”), accompagnati dalle rispettive consorti. È stato quando Brignano e moglie sono stati avvicinati dal conduttore di Ciao Darwin che sono nate le incomprensioni. Il movimento della mano di Flora infatti era stato interpretato come un gesto di stizza nei confronti di Bonolis, che si era avvicinato di molto all’amico per consolarlo e dargli conforto. I giornali si erano scatenati e l’opinione prevalente era quella che l’inviata di Ogni mattina avesse allontanato Bonolis dal marito a causa della paura del contagio da coronavirus.

Il chiarimento di Flora Canto: cosa è successo tra Brignano e Bonolis

Ma Flora non ci sta e dice la sua sulla polemica che ne è scaturita tramite delle Instagram stories dal suo profilo, e lo fa visibilmente infastidita. Esordisce spiegando come prima pensasse fosse inutile specificare la questione, ma che si trova costretta a farlo visto il grande seguito che sta avendo tutta la vicenda.

Continua raccontando come sia andata veramente lo scambio di battute. Bonolis, avvicinandosi a Brignano, avrebbe detto: “Amico mio, su, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti”. È a quel punto che la moglie toccandolo con la mano e facendo quel movimento male interpretato che ha fatto tanto parlare avrebbe risposto: “A Pa’, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni. Non lo dire manco per scherzo che mi sento male“.

È in questo modo che il gesto fatto dall’ex concorrente di Tale e Quale Show è stato erroneamente interpretato, la quale prosegue nelle IG stories: “ma secondo voi io potrei mai allontanare il nostro grande amico Bonolis per colpa del Covid, considerando anche che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate sulla faccia della terra perché siamo tutti i giorni sui set di programmi televisivi?“. Flora conclude poi con un secco: “Quando scrivete cretinate soprattutto inerenti a funerali e Covid, rifletteteci.”

Leggi anche -> Addio a Gigi Proietti: i commenti commossi del web

Leggi anche -> I messaggi di addio al grande Gigi Proietti: “questa volta ci fai piangere”