Confronto al vetriolo al GF Vip fra Stefano Bettarini e Dayane Mello. I due si erano messi insieme ai tempi della partecipazione della modella all’Isola dei Famosi in cui Bettarini faceva l’inviato sull’isola di Alessia Marcuzzi. Dopo aver stroncato il rapporto raccontando che fosse stata solo una relazione da una notte, la brasiliana prima di dormire ha raccontato tutti i retroscena della brevissima storia d’amore.

Durante l’ultima puntata del Gf Vip Dayne Mello ha voluto puntualizzare di come la sua relazione con Stefano Bettarini fosse stata in realtà solo un brevissimo flirt: La reazione di Bettarini però è stat altrettanto pungente: “Se le ho detto che per lei che è stata una scop*** allora va bene ma se poi lo dice un uomo… Le sue parole si commentano da sole” ha voluto commentare l’ex calciatore.

Dopo lo scontro in diretta però Dayane Mello ha voluto raccontare come sono andate realmente le cose. Nella notte ha infatti confidato alle compagne di stanza che tutta la relazione sarebbe stata una messa in scena di Bettarini per farsi pubblicità. Secondo il racconto della brasiliana, una volta eliminata dal reality, avrebbe passato un intero giorno con il calciatore nel resort prenotato dalla produzione prima di imbarcarsi sul volo che l’avrebbe riportata in Italia. Proprio li Bettarini avrebbe fatto la prima mossa e dopo aver trascorso insieme il pomeriggio in piscina, avrebbe insistito per andare a fare una lunga passeggiata sulla spiaggia dell’isola caraibica. Proprio li però li stavano attendendo alcuni paparazzi e il servizio è stato prontamente pubblicato su settimanale Chi. “Mi sono sentita presa in giro” ha specificato Dyane. Quella stessa notte la soubrette e il calciatore avrebbero trascorso la notte insieme per poi non vedersi più.

Una volta tornata in Italia la bella brasiliana ammette di essere uscita con un altro uomo e dopo essere stata scoperta da Bettarini la relazione sarebbe finita.

L’ex naufraga sembra non aver assolutamente accettato l’esposizione mediatica che Bettarini avrebbe programmato, ma subito dopo l’uscita del reality anche Dayane Mello ha cavalcato l’onda del gossip rilasciando tantissime interviste sulla presunta storia d’amore con l’ex di Simona Ventura. A confermare la tesi è poi arrivata dalle pagine di Chi anche la fidanzata del calciatorei, Nicoletta Larini, che ha svelato: “Si presentava come fidanzata di Stefano, per poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras”.

