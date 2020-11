La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, manda un abbraccio a Iva Zanicchi e scoppia in lacrime mentre parla di lei, ecco perché.

Si è sciolta in un pianto commosso Eleonora Daniele. La conduttrice del programma tv Storie Italiane in onda su Rai 1 non è riuscita a trattenere le lacrime mentre parlava di Iva Zanicchi, ecco quello che è successo.

La notizia della positività di Iva Zanicchi

Era il 6 novembre quando Iva Zanicchi annunciava a tutti il suo riscontro di positività al coronavirus, tramite un post Instagram nel quale appariva serena e ottimista: “Sì, me lo sono beccata anche io, ma sto bene“, dice nel video. La notizia preoccupante era stata così smorzata dall’atteggiamento allegro della cantante, che in qualche modo era riuscita a rassicurare i fan.

Solo due giorni dopo, però, la pubblicazione del secondo post sull’argomento, nel quale invece è apparsa più stanca e affaticata, con il respiro affannoso. “Ho fatto tanto la spiritosa i primi giorni, ma adesso è più brutto di quanto pensassi. Ho tanta voglia di guarire e guarirò“.

Il ricovero in ospedale

Pochi giorni fa arriva il ricovero all’ospedale di Vimercate per la tanto amata cantante del successo “Zingara”, che Iva non ha mancato di documentare con un post Instagram. Nel video in cui annuncia il ricovero la donna presenta alla schiera di fan i suoi “angeli custodi”, i medici e gli infermieri che la stanno aiutando nella lotta contro il virus. “Mi è stata diagnosticata una polmonite bilaterale“, annuncia. Notizia che certo non fa stare tranquilli i suoi seguaci, a maggior ragione visti gli 80 anni suonati della Zanicchi, che si colloca così nelle fasce più a rischio per il covid-19.

La reazione di Eleonora Daniele

Da sempre frequentatrice degli studi televisivi con Eleonora Daniele, Iva Zanicchi aveva assiduamente seguito il programma in tutte le sue fasi evolutive: da quando il format daytime si chiamava Storie vere, passando per Sabato italiano, fino alla forma attuale Storie Italiane. Per la Daniele non avere in studio la scoppiettante Iva è un grande dispiacere. La giornalista ha così mandato in diretta un saluto ed un caloroso abbraccio virtuale all’amica Zanicchi. “È forte, non ha perso la sua ironia e la sua voglia di scherzare”, ha raccontato la conduttrice, che si è commossa con tanto di lacrime agli occhi. Sicuramente il messaggio di pronta guarigione sarà arrivato alla forte Iva, nella sua lotta ha come alleate tantissime persone che non vedono l’ora che lei guarisca per tornare a divertire tutti con la sua simpatia incontenibile.

Leggi anche -> Coronavirus, Gerry Scotti è stato in terapia intensiva: il conduttore ora è in reparto

Leggi anche -> Aurora Ramazzotti peggiora: “Oggi sto peggio, il virus cambia ogni giorno”