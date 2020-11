La casa del GF Vip è pronta ad accogliere due nuovi concorrenti. La famosa porta rossa potrebbe aprirsi molto presto per accogliere due nuovi Vipponi. Alfonso signorini lancia lo scoop durante l’ultima puntata di “Casa Chi”. Ecco chi potrebbero essere i nuovi inquilini.

Il Grande Fratello Vip non smette mai di mescolare le carte all’interno della casa più spiata d’Italia e se la permanenza dell’ultimo entrato Stefano Bettarini è durata solo 3 giorni il Gf Vip è già pronto ad accogliere due nuovi concorrenti. Il primo, svela Alfonso Signorini, potrebbe essere un personaggio già celebre all’interno della casa. Tra i nomi infatti c’è Cristiano Malgioglio. Secondo il conduttore il cantante potrebbe portare la giusta allegria e spensieratezza all’interno della casa di cinecittà, soprattutto in questo momento delicato e di preoccupazione che tutti gli italiani stanno vivendo. Malgioglio infatti è stato uno tra i protagonisti più amati e seguiti della quarta edizione del GF Vip. Momenti esilaranti e di grande divertimento che potrebbero giovare alle dinamiche della casa dove l’atmosfera ultimante è diventata decisamente pesante. Signorini racconta di aver già incontrato il cantante a Roma e che sarebbe pronto per il suo imminente ingresso.

Una possibile new entry totalmente inaspettata invece è quella di Andrea Iannone. Il motociclista era già tra i nomi dei papabili concorrenti dall’inizio del reality ma i suoi problemi legali all’inchiesta di doping hanno impedito allo sportivo di entrare all’interno della casa. Il motociclista era in attesa del verdetto del processo a suo carico con l’accusa di aver utilizzato doping durante alcune gare. Ora che la sentenza è finalmente arrivata Iannone potrebbe entrare dalla porta rossa. Il motociclista è stato sospeso per 4 anni dalle gare e questo potrebbe essere il momento giusto per cominciare un nuovo percorso televisivo. Alfonso signorini però non è convinto che sia la scelta giusta. In primis lo sportivo potrebbe non essere pronto ad esporsi mediaticamente dopo una dura condanna e successivamente secondo il conduttore un personaggio come Andrea Iannone dovrebbe avere la possibilità di entrare a inizio programma per riuscire a mostrare tutte le sfaccettature della sua personalità e per far comprendere al pubblico tutte le tappe della sua carriere e vita privata.

Oltre a Malgioglio e Iannone il Grande Fratello sta programmando l’entrata di 8 nuovi concorrenti. Questa edizione durerà in totale sei mesi e il Gf vip è pronto a sconvolgere nuovamente gli equilibri della casa. Non ci resta che attendere e scoprire chi sarà il prossimo Vippone pronto ad inserirsi nel gruppo.

