Iva Zanicchi, attraverso un video postato sul suo profilo instagram, ha comunicato ai suoi fan di essere risultata positiva al coronavirus. Ecco come sta.

Iva Zanicchi è positiva al coronavirus: le sue condizioni di salute

Negli ultimi giorni sta aumentando il numero di positivi al Covid-19 anche all’interno del mondo dello spettacolo. Tra i vari personaggi che hanno contratto il virus c’è anche Iva Zanicchi. La cantante, ha infatti scoperto di aver contratto la malattia e, dopo vari rumors girati in rete, ha deciso di comunicarlo personalmente ai fan. La notizia è stata data tramite un video postato sulla sua pagina Instagram in cui ha tranquillizzato i suoi follower dicendo: “Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione. Spero voi stiate bene, vi mando un bacio“.

Con queste semplici parole, la cantante ha sottolineato l’importanza di dover stare attenti, di non abbassare mai la guardia, e soprattutto di non aver perso l’allegria che la contraddistingue. Ha poi continuato spiegando: “Sono da tre giorni in casa anche in casa guanti e mascherina. Non ho perso neanche l’allegria per cui vuol dire che tutto sommato. Faccio questo messaggino, perché mi sono arrivate tante telefonate, per sbaglio è apparso un mio piccolo video su Facebook, un video che avevo mandato a Pippi (suo marito), non so come ho toccato un tasto ed è partito, quindi tanto vale che io lo dica, ma tanto l’Italia è piena“.



L’appello ai fan

Molti fan le hanno subito mandato messaggi di incoraggiamento e di buona guarigione, pieni di affetto e solidarietà, qualcuno si è anche mostrato molto preoccupato soprattutto per l’età della cantante, che pur avendo 80 anni è in salute e piena di energia, anche in questa circostanza complicata. A fine video poi è arrivato l’appello della Zanicchi: “L’importante è stare attenti, non uscire, io non sto uscendo di casa ci mancherebbe, ne io ne i miei familiari, purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella, e Pippi che mi sta facendo questo video, dice che si sente bene” ringraziando tutti e salutando tutti.