Temptation Island è terminato, ma la ex coppia formata da Alberto e Speranza continua a sorprendere i telespettatori con un inaspettato probabile ritorno di fiamma.

La storia d’amore tra Alberto e Speranza è stata da subito una delle più discusse dell’ottava stagione di Temptation Island. Lui è parso sin dall’inizio più interessato alla tentatrice Nunzia che alla fidanzata e l’ambiguo rapporto tra i due amanti era sfociato con il tradimento di lui filmato dalle telecamere del programma, che pareva inoltre essere continuato anche dopo la fine del reality, dal quale la coppia era uscita separata.

Come raccontato dalla tentatrice Nunzia e confermato dalle prove portate nel “mese dopo” Temptation Island, Alberto era interessato a mantenere la frequentazione con la tentatrice, giustificando il rapporto con Speranza come una questione momentanea per salvare l’immagine dei suoi ristoranti. A Speranza, invece, il ragazzo aveva nuovamente promesso fedeltà e dimostrato pentimento per il comportamento tenuto durante il programma. Fino al punto di chiederle di sposarla. A seguito delle scottanti dichiarazioni di Nunzia, confermate dalle numerose prove portate dalla ragazza, Nunzia aveva ribadito di non voler più proseguire la sua storia con Alberto, mettendo un punto definitivo alla relazione.

Pochi pensavano che la ex coppia insieme da 16 anni potesse tornare insieme, ma negli ultimi giorni stiamo assistendo, ad una corte spietata da parte del napoletano nei confronti della sua ex fidanzata. Riuscirà il ristoratore a riconquistare la sua ex?

Ultimo gesto documentato su Instagram da entrambi i diretti interessati è stato un mazzo di fiori a forma di cagnolino che il napoletano ha fatto consegnare alla ex con un biglietto nel quale Alberto dichiara a Speranza tutto il suo amore.

Speranza ha filmato la consegna del mazzo di fiori e ha letto a tutti i suoi followers il bigliettino, ma non ha condiviso con i fan nessun pensiero riguardo all’ex fidanzato. Non sappiamo ancora se i due ex torneranno insieme ma è certo che Alberto non è intenzionato a lasciar andare la sua ex ed è pronto a tutto per riprendersela, non ci resta che attendere la risposta di Speranza.