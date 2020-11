Un altro colpo di scena in arrivo nella puntata di stasera del GF VIP. La produzione ha reso noto che il televoto è stato sospeso a causa di un provvedimento disciplinare a carico di uno dei concorrenti.

Piovono sanzioni disciplinari al Grande Fratello Vip, mai come in questa edizione se ne sono viste così tante; da Fausto Leali a Denis Dosio, entrambi fatti uscire dalla Casa, ai pesanti “cazziatoni” pubblici per personaggi del calibro di Paolo Brosio e Francesco Oppin. Ora tocca ad un altro concorrente e, stando all’annuncio della produzione, non c’è da aspettarsi un provvedimento leggero.

Sui canali ufficiali del GF Vip si legge: “Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di Venerdì 6 Novembre, tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati”.

GF Vip: ecco chi potrebbe essere a rischio eliminazione

Nella nota pubblicata nelle scorse ore sui profili ufficiali del programma televisivo di Canale 5, non è stato fatto alcun riferimento al nome del concorrente “a rischio” ma le affermazioni rese da Alfonso Signorini nel corso di Casa Chi fanno pensare che la posizione di Andrea Zelletta sia in bilico. Quest’ultimo ha lasciato la casa più spiata dagli italiani per alcune ore.

Al rientro l’ex tronista non avrebbe rispettato il patto di riservatezza, raccontando ai compagni di avventura il possibile prolungamento del reality show fino a febbraio ed i nomi dei nuovo concorrenti (Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma). Indiscrezioni successivamente confermate da Paolo Brosio che, a differenza del tarantino, è stato già punito per aver violato il patto di riservatezza.