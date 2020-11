Selvaggia Roma doveva entrare al Gf Vip, ma è risultata positiva al Covid, ora è guarita, scopriamo se potrà finalmente entrare nella casa.

Selvaggia Roma, conosciuta al pubblico per aver partecipato Temptation Island e per la sua celebre frase “lenticchio, nome con cui chiamava il suo ex fidanzato Francesco Chiofalo, sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip, ma purtroppo poco prima del suo ingresso, è risultata positiva al Covid19, per questo motivo la sua partecipazione al programma è stata posticipata insieme a quella di Stefano Bettarini e di Giulia Salemi.

L’annuncio su Instagram ” Covid 0 – Selvaggia 1000″

Qualche ora fa Selvaggia Roma ha postato sul suo profilo Instagram delle storie in cui scrive di aver fatto il tampone ed essere risultata finalmente negativa.

L’Influencer ha inizialmente postato un’immagine in cui scrive: “Negativa Covid 0- Selvaggia 1000“, per far capire ai fan di aver vinto contro il virus, poi ha postato l’articolo di Adnkronos, in cui rilasciato un’intervista dove ha dichiarato di aver terminato il periodo di isolamento e ora è pronta ad varcare la porta del Gf Vip.

Selvaggia si gode qualche ora di libertà con una sua amica tra un gelato e il parrucchiere, dice “vado a farmi i capelli… perché ho dei capelli che lasciamo perdere”

Il suo ingresso al Grande Fratello Vip era previsto due settimane fa ma purtroppo, il tampone risultato positivo al Covid, ha sconvolto la produzione del programma e Alfonso Signorini che avevano già pianificato le sorti dei concorrenti che sarebbero dovuti entrare.

Selvaggia nell’intervista dichiara di essere entusiasta di essere guarita per poter entrare finalmente nella casa, dice che il suo ingresso non è mai stato annullato ma è solo stato rinviato e che quindi ora si aspetta una chiamata dalla redazione del Gf Vip per poter varcare la porta rossa.

Molto probabilmente non vedremo l’influencer nella puntata di domani, troppo presto per permettere alla produzione di organizzare il suo ingresso, ma mai dire mai, per adesso è confermata solo l’entrata della Salemi e di Bettarini.

Selvaggia Roma ha un obbiettivo “conquistare Pierpaolo”

Selvaggia Roma è impaziente di entrare nella casa soprattutto per il suo interesse espresso nei confronti di Pierpaolo Pretelli, che al momento sembra essere impegnato a conquistare la bellissima Elisabetta Gregoraci ma senza avere grandi risultati, la Roma confessa di essere disposta a tutto per sedurre il modello.

Ma Selvaggia dovrà fare i conti anche con qualcun alto, chi? un amore tenuto segreto che è all’interno della casa, stiamo parlando di Enock Barwuah,i due hanno avuto una relazione nascosta, secondo alcuni non finita bene, sarà interessante sentire le due versioni.

Scopriremo se Selvaggia potrà realizzare il suo sogno ed entrare finalmente al Gf Vip?