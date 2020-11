Pierpaolo Pretelli è stato male a causa di un’allergia provocata da una concorrente nella casa, Dayane Mello, per lei finge” è solo mentale”

Momenti di panico all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli ha avuto un malore a causa di un ingrediente a cui è allergico, la colpa sarebbe di Dayane Mello, sapendo della sua allergia al limone, ha preparato comunque la cena utilizzando l’agrume.

L’ex velino ha sempre fatto notare ai suoi compagni di essere allergico ai limoni, proprio per questo motivo i concorrenti sono sempre stati molto attenti nel preparare da mangiare, ogni volta comunicano a Pierpaolo se l’ingrediente a cui è allergico è entrato in contatto con il cibo e nel caso preparano una pentola a parte per lui.

Durante la giornata in cui il modello è stato male, Dayane Mello era di turno per preparare il pranzo, la bella Brasiliana ha preparato la carne e per insaporirla ha usato il limone.

Pierpaolo, dopo essere venuto a conoscenza del fatto, ha chiesto alla Mello se avesse lavato la pentola prima di preparare la carne per lui, Dayane gli risponde di si .m

Ma quando l’ex velino addenta la pietanza inizia a sentirsi male e ad avvertire i classici sintomi di quando sta per iniziare l’allergia “mi sento l’orecchio tirare” dichiara che questo è il primo segnale che gli fa capire di aver mangiato del limone, esclama alla Mello “lo sapevo che non lo dovevo mangiare“, ma lei aveva assicurato di aver cambiato padella per questo si era fidato.

Pierpaolo, con l’aumentare dei sintomi, si alza dal tavolo, subito Elisabetta Gregoraci lo segue per assicurarsi che non peggiori, l’ex velino inizia a preoccuparsi perché il dolore all’orecchio diventa sempre più forte e spiega “se mi si gonfia devo uscire“, per evitare il peggio entra nel confessionale per farsi dare dei medicinali.

Leggi anche-> Tommaso Zorzi in lacrime “ma che razza di madre è”

Dayane minimizza l’allergia Pierpaolo: scoppia il caos su Twitter

Intanto continua la discussione in cucina, Elisabetta è subito corsa dalla Mello per chiederle se davvero avesse cambiato la padella per Pierpaolo, ma Dayane invece di tranquillizzare tutti sminuisce la situazione ed esclama “è una cosa nel suo cervello, perché nella sua carne non c’era limone” infatti per lei la reazione allergica sarebbe scaturita per un fattore mentale, insomma lo accusa di essere ipocondriaco.

La modella continua a mangiare il suo piatto senza preoccuparsi dello stato fisico di Pretelli, ma intanto su twitter scoppia il caos per questa vicenda, in tanti hanno accusato la Mello di essere menefreghista visto che Pierpaolo sarebbe potuto stare davvero male e addirittura avrebbe dovuto abbandonare la casa per sottoporsi a cure mediche. Dayane è stata etichettata come una donna senza sensibilità per la sua frase infelice, ma c’è anche chi ha estremizzato l’accaduto accusandola di averlo fatto apposta.

ma dayane l’ha capito che pier poteva veramente sentirsi male e avere anche uno shock anafilattico?

e lei risponde in questo modo, senza sensibilità, continuando a mangiare e fregandomene

io sono sconcertata boh #gfvippic.twitter.com/w84ZbYLyvs — Kiara 🍪 (@azibegna) November 5, 2020

Per il momento Pierpaolo sta bene anche se ha confessato ai coinquilini che l’orecchio potrebbe gonfiarsi nelle prossime ore, aspettiamo la puntata di stasera per scoprire le sue condizioni.