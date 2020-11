Ilary Blasi, la frase che sconvolge i fan: “E’ lui l’unico uomo della mia vita”

Ilary Blasi ha postato un messaggio sul suo profilo Instagram che ha scatenato la curiosità dei fan. Crisi in vista con Francesco Totti?

Su Instagram la conduttrice ha postato una foto con una didascalia che ha spaventato un po’ i follower riguardo la stabilità di coppia con il marito Francesco Totti. Infatti in occasione del compleanno del figlio Cristian ha usato i social per mostrare il suo affetto da mamma verso di lui. Ma quello che è risultata abbastanza strana è stata una parte del messaggio: “Unico uomo della mia vita ❤️tanti auguri per questi 15 anni pieni di te”. Cristian ha compiuto oggi 15 anni, e per sua mamma è “l’unico uomo” della sua vita. Espressione che non si è capito se è stata usate di proposito o se si tratti di refuso da parte della conduttrice, che mai in questi anni ha mostrato screzi nel rapporto di coppia con l’ex capitano della Roma. Questa frase ha fatto un po’ il giro del web, con le insinuazioni che si sono moltiplicate sotto il post in breve tempo. Anche papà Francesco ha voluto fare, sempre su Instagram, una dedica per il compleanno del figlio: “Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio❤️❤️”. Messaggio che ha avuto grandi consensi da parte dei follower che si sono mostrati felici dell’affetto di papà Totti verso il piccolo Cristian.

Ilary Blasi e la famiglia è ancora in isolamento nella villa di Roma dopo il contagio da Coronavirus dei giorni scorsi

Ilary Blasi e Francesco Totti sono ancora con la famiglia in isolamento a seguito del contagio dell’ex capitano della Roma. Positività che è arrivata poi anche alla moglie. Entrambi i genitori oggi hanno voluto, con messaggi diversi tra loro, fare gli auguri di buon compleanno al loro figlio Cristian. Il ragazzo ha anche due sorelle – Chanel ed Isabel – ed attualmente gioca nelle giovanili della Roma, volendo tentare di seguire le orme del papà. La passione è forte e su di lui ci sono gli occhi puntati degli osservatori del calcio. Il messaggio della madre ha lasciato perplessi tanti follower. Quelle parole “unico amore” potrebbero nascondere qualcosa? Al momento non si sa nulla, anche perché la coppia è stata sempre riservata, non lasciando trapelare nulla. In passato la stessa Ilary ha spiegato che i due non amano farsi vedere in giro in atteggiamenti sdolcinati, proprio per la grande riservatezza dell’ex calciatori, che non è stato mai propenso al gossip ed ai paparazzi. Adesso i follower si aspettano una sorta di presa di posizione da parte della conduttrice, almeno per spiegare il senso di quella frase. Che potrebbe anche non significare nulla. Infanto i follower si sono scatenati nei primi commenti: “Povero Francesco” qualcuno ha scritto con sarcasmo ed ironia.