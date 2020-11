Katie Holmes: “effusioni in pubblico” con il nuovo fidanzato Emilio Vitolo Jr

Katie Holmes appare raggiante in compagnia del nuovo fidanzato Emilio Vitolo Jr. L’attrice e lo chef sono stati fotografati a New York, mano nella mano, mentre si scambiano dolci effusioni. Una storia nata da poco ma che secondo fonti vicine alla coppia sarebbe già consolidata

Continua a gonfie vele la relazione tra Katie Holmes e lo chef di origini italiane Emilio Vitolo jr. Dopo la fine della una lunga e segreta relazione con l’attore Jamie Foxx, terminata nel 2019, la 41enne vive per la prima volta una relazione alla luce del sole dopo il chiacchierato divorzio da Tom Cruise. Stando a quanto rivelato da una fonte, Katie Holmes avrebbe firmato un contratto all’epoca del divorzio da Tom Cruise, in cui acconsentiva a non rendere pubblica nessuna relazione con un altro uomo fino al 2017, cioè almeno per cinque anni dalla fine del matrimonio.

Oggi però l’attrice ha ritrovato la voglia di mostrare al mondo la propria felicità. Merito del giovane Emilio Vitolo Jr, che ha riportato l’amore nella vita dell’attrice di Dawson’s Creek. E soprattutto sembra aver riportato il sorriso sul volto di Katie. Le ultime foto li ritraggono insieme a New York, mano nella mano, incuranti degli obiettivi.

Le prime uscite della coppia risalgono allo scorso settembre. Una storia nata da poco ma destinata a durare nel tempo, assicura chi li conosce bene. “Si comportano come giovani adolescenti innamorati quando sono insieme. Emilio si illumina quando lei entra nel suo ristorante, si baciano e si abbracciano come se non si vedessero da sempre, ma in realtà si vedono quasi ogni giorno”, ha rivelato una fonte vicina alla coppia a US Weekley. “Emilio è innamorato di Katie. Ogni volta che gli viene chiesto di lei arrossisce e sorride. Quando sono insieme ridono sempre e gli amici di lui approvano Katie, pensano che per lui sia fantastica”, ha continuato l’insider.

Chi è il nuovo compagno di Katie Holmes

Emilio Vitolo è italo peruviano: padre italiano e madre sudamericana. Il 33enne lavora come chef da Emilio’s Ballato, ristorante di SoHo che suo padre (Emilio Vitolo Sr.) ha acquistato all’inizio degli anni 90. Si tratta di un locale molto amato da celebrità come Rihanna, Scarlett Johansson, Justin Bieber e Lenny Kravitz. Non solo chef: Emilio Vitolo è anche una star del web con oltre 22mila follower su Instagram. Inoltre ha anche un passato da attore visto che ha recitato in spettacoli come Royal Pains e Inside Amy Schumer. Della sua vita privata sappiamo che Emilio era fidanzato con la designer Rachel Emmons, che proprio l’anno scorso ha pubblicato una foto sui social media nella quale indossava una giacca con la scritta “Mrs Vitolo” sul retro e la didascalia: “Future Mrs”. Tuttavia i due non hanno mai ufficializzato il fidanzamento che, evidentemente, non è andato a buon fine. Pare proprio che tra i desideri futuri di Emilio ci sia la famiglia. Due anni fa ha infatti condiviso una foto del suo amico Joe Jonas con la moglie, Sophie Turner. “La migliore coppia del mondo” scrisse lo chef “Vorrei essere proprio come loro”.